The December 2020 Core Update rollout is complete.

Keine Unsicherheit mehr für Webmaster: Das Core Update für den Dezember ist abgeschlossen

Mit dem jüngsten Core Update hat Google die SERPs kurz vor dem Jahresende noch einmal mächtig durcheinandergewirbelt. Und Webmaster weltweit in Aufruhr versetzt. Tatsächlich deutete sich vergangene Woche bereits an, dass dieses Update mehr Auswirkungen haben könnte als das Core Update Googles aus dem Mai 2020. Verschiedene Analysen, beispielsweise von Searchmetrics, offenbarten zwischenzeitliche Gewinner und Verlierer des Updates. So wurde zum Beispiel dokumentiert, dass das Business-Netzwerk LinkedIn positive Auswirkungen spürte, während der Konkurrent XING sich beim Update als Verlierer einordnen musste.

XING und LinkedIn gehen nach dem Update in verschiedene Richtungen, © Searchmetrics

Doch sämtliche Entwicklungen standen tagelang auf der Kippe. Das zeigten einige Fälle von Ranking Reversals, bei denen Performance-Gewinne der Seite plötzlich in Verluste umschlugen und umgekehrt. Bis zum Ende des Roll-outs konnten Webmaster sich mitunter nicht sicher sein, ob sie sich schon über ein verbessertes Ranking freuen können.

Da das Update nun aber abgeschlossen ist, sind auch keine weiteren krassen Ranking-Veränderungen im Rahmen desselben mehr zu erwarten. Jetzt ist es für Webmaster also an der Zeit, die Entwicklungen der eigenen Seiten zu analysieren, sich über Gewinne zu freuen und Optimierungspotentiale auszuschöpfen. Denn so unsicher die Zeiten auch sind, das nächste Google Core Update kommt bestimmt.

Informiere dich in unserem Beitrag darüber, was du grundlegend über Googles Core Updates wissen musst.