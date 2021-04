Im sogenannten Page Experience Update führt Google den Rankingfaktor Page Experience offiziell ein. Das Update wird von Seitenbetreiber:innen seit November vergangenen Jahres erwartet. Damals hatte Google die Neuerungen für den Mai 2021 angekündigt. Page Experience als Rankingfaktor bedeutet, dass die Suchmaschine besonders viel Wert auf die Nutzer:innenfreundlichkeit von Seiten legen wird. Nun hat Google in einem Tweet den neuen Zeitrahmen für das Update angekündigt.

We're announcing an updated timeframe for introducing the page experience ranking signal for Google Search. A gradual rollout will begin in mid-June. Learn more about the timeframe, new tools, and details about the page experience update https://t.co/kDwhhOYklK pic.twitter.com/K3WHrJcfpS

Im Blogpost zum Thema erläutert Google die anstehenden Änderungen weiter und gibt Hilfestellung. Mitte Juni soll der Roll-out langsam beginnen. Wie ein Gewürz, das man nach und nach zu einer Speise gibt, so erklärt Google, wird auch der neue Rankingfaktor graduell bis Ende August eingeführt. Doch, so macht das Unternehmen auch klar, wird zwar ein verstärkter Fokus auf die Page Experience gelegt. Sie bleibt auch nur ein Faktor von vielen, die in das Ranking bei Google hineinspielen. Seitenbetreiber:innen sollten demnach keine zu großen Schwankungen zu befürchten haben:

While this update is designed to highlight pages that offer great user experiences, page experience remains one of many factors our systems take into account. Given this, sites generally should not expect drastic changes. In addition, because we’re doing this as a gradual rollout, we will be able to monitor for any unexpected or unintended issues.