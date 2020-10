Ursprünglich wollte Google seine Mobile-First-Indexierung für alle Websites im September 2020 abschließen. Diese Entwicklung hin zur Indexierung von ausschließlich Mobile-optimierten Websites ist seit Jahren im Gange. Aufgrund der außergewöhnlichen Umstände in Zeiten der Coronapandemie hatte Google aber im Sommer bereits angekündigt, dass das Zeitfenster, in dem sich alle Webmaster auf die Mobile-First-Indexierung umstellen können, noch bis zum März 2021 verlängert wird. Nun hat Googles Webmaster Trends Analyst und SEO-Guru John Mueller eindrücklich bestätigt, dass Desktop Content ab diesem Zeitpunkt nicht mehr indexiert und gerankt wird. Webmaster müssen ihre Mobile-Versionen also fit machen, damit der Googlebot die richtigen Inhalte crawlt.

Es ist keine Überraschung, dass Google bald keinen Desktop Content mehr indexieren wird – trotzdem dürften noch nicht alle Webmaster darauf vorbereitet sein. So ist es hilfreich, dass John Mueller noch einmal betont, worauf diese nun achten müssen. Immerhin werden neben den Seiten auch Bilder oder andere Inhalte, die auf den Desktop Only Websites zu finden sind, aus Googles Index entfernt.

Bei Search Engine Journal berichtet Roger Montti von Muellers Aussagen auf der Pubcon Pro Virtual 2020. Dort sagt er zum Fahrplan für die Mobile-First-Indexierung:

But actually, it is the case that we will only index the mobile content in the future. So when a site is shifted over to mobile first indexing, we will drop everything that’s only on the desktop site. We will essentially ignore that […] anything that you want to have indexed, it needs to be on the mobile site. And the final deadline we’ve come up with is March 2021.

Außerdem könnte es Probleme mit den separaten URLs für Desktop- und Mobile-Versionen geben, die beispielsweise bei den sogenannten M-Dot Websites auftreten. So gibt Mueller an, einige Desktop User nicht aus den SERPs zu einer Desktop-Version weiterleiten zu können, wenn hreflang-Attribute genutzt werden. Mueller erklärt:

Usually we try to show the appropriate version, desktop or mobile version, in the search results, the URL at least. The indexed content is […] only the mobile version. But with m-dot sites it can sometimes happen that we just have the m-dot version where we didn’t actually pick up that there’s a connection to a desktop version here. This is a lot more likely if you have a m-dot version and use an hreflang. The only solution there is essentially to make sure that you redirect your users from the m-dot version to the desktop version when they use a desktop browser. And I don’t see us changing this in the near future or probably at all.