Um im Rahmen der Product Reviews Updates auf Ranking-Gewinne statt -Verluste hoffen zu können, sollten SEOs Googles Hinweise genau unter die Lupe nehmen. Auf dem Google Search Central Blog gibt es inzwischen neue Insights zu diesem Typus von Update. Dort wird unter anderem bestätigt, dass die Updates alle Formen von Review Content miteinbeziehen, wann ein Produkt als das „beste“ dargestellt werden sollte und unter welchen Bedingungen individuelle Produktbeschreibungen ihre Vorteile haben können.

Seit 2022 möchte Google in Product Reviews Updates auch Best Practices miteinbeziehen. Diese bewertet Google in Kombination mit den Best Practices, die bereits im April vorgestellt wurden. Es handelt sich um folgende zwei Punkte:

Wer entsprechende Elemente und qualitative Produktbewertungen auf seinen Seiten integriert hat, könnte im Rahmen des aktuellen Updates mit positiven Entwicklungen bei Google rechnen. Dabei betonte die Suchmaschine aber bereits beim December 2021 Product Reviews Update, dass die Product Reviews für die Rankings nur einen von vielen Faktoren darstellen:

We are now rolling out a new update, the first major update since April, that may change how your product reviews rank in search results. In particular, if you have made positive changes to your content, you may see that improvement reflected as part of this latest release. However, note that our automated assessment of product review content is only one of many factors used in ranking content, so changes can happen at any time for various reasons.