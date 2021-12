Erst Anfang November 2021 hatte Google zunächst ein großes Spam Update ausgerollt, um etwa zwei Wochen darauf den Roll-out des jüngsten Core Updates zu starten. Nachdem dieses nun offiziell abgeschlossen ist, folgt das Product Reviews Update als zweite Ausführung des Pendants aus dem April. Im Frühjahr hatte Google betont, dass diese Art von Update vor allem Reviews von Expert:innen belohnen soll. Ein besseres Ranking wird möglich, sofern Reviews integriert sind, die eigene Recherche zum Thema betreiben oder eine ausführliche Produktanalyse anbieten. In unserem Beitrag zum Thema findest du alle Qualitätskriterien zu Produktbewertungen, die ein besseres Ranking ermöglichen.

Das aktuelle Product Reviews Update geht nun aber noch einen kleinen Schritt weiter. Denn auf der Website der Google Search Central wird beschrieben, dass in künftigen Updates neue Best Practices miteinbezogen werden. Diese bewertet Google in Kombination mit den Best Practices, die bereits im April vorgestellt wurden. Es handelt sich um folgende zwei Punkte:

Wer entsprechende Elemente und qualitative Produktbewertungen auf seinen Seiten integriert hat, könnte im Rahmen des aktuellen Updates mit positiven Entwicklungen bei Google rechnen. Dabei betont die Suchmaschine aber auch, dass die Product Reviews für die Rankings nur einen von vielen Faktoren darstellen:

We are now rolling out a new update, the first major update since April, that may change how your product reviews rank in search results. In particular, if you have made positive changes to your content, you may see that improvement reflected as part of this latest release. However, note that our automated assessment of product review content is only one of many factors used in ranking content, so changes can happen at any time for various reasons.