Das Suchmaschinenunternehmen bestätigte offiziell, dass der Roll-out des November Spam Updates abgeschlossen ist. Auf Webmaster könnte nun aber ein noch größeres Update zukommen.

One down, one to go? Bei Google werden täglich kleine Updates der Systeme für den Suchalgorithmus durchgeführt. Mehrmals im Jahr aber kommt es zu umfassenden Updates, die die Seitenbetreiber:innen oft anhand von Ranking-Schwankungen oder Traffic-Gewinnen wie -Verlusten deutlich zu spüren bekommen. Dazu zählen Core Updates, aber auch solche wie das aktuelle große Spam Update für den November 2021. Der Roll-out für dieses begann Anfang des Monats und ist nun gemäß dem Zeitplan abgeschlossen. Das gab die Google SearchLiaison via Twitter bekannt. Da Googles Chef der SearchLiaison, Danny Sullivan, im Rahmen dieser Entwicklung ankündigte, dass es künftig zu mehr – auch großen – Updates bei Google kommen dürfte, liegt die Vermutung nahe, dass als Nächstes ein Core Update bei der Suchmaschine folgen könnte.