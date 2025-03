Ab jetzt kannst auch du Googles AI Overviews sehen – unter einer Voraussetzung. Nach erfolgreichen Tests zeigt Google in diversen Kontexten die Übersichten mit KI an. Wir erklären, wann sie zu sehen sind und mit welchem Twist Google zuletzt SEOs verärgerte.

Jetzt sind sie endlich da, die AI Overviews in Deutschland. Auf Deutsch und Englisch sind sie hierzulande verfügbar und auf Deutsch nennt Google sie Übersicht mit KI. Schon vor einigen Wochen waren die ersten Übersichten dieser Art in der Suche in Deutschland zu sehen und Google bestätigte die Tests in Europa. Inzwischen ist der offizielle Roll-out gestartet. Wir erklären, wie die AI Overviews funktionieren und wann du sie nutzen kannst, in welchen Ländern sie neu sind, wer besonders gern auf sie zugreift und was es mit einem Test auf sich hat, der einige User verärgert. Außerdem thematisieren wir Ads in diesem Suchkontext.

So kannst du AI Overviews in Deutschland sehen: Angemeldet werden einzelne Suchanfragen bedient

Neben Deutschland werden die Übersichten mit KI auch den folgenden Ländern eingeführt:

Irland (Englisch)

(Englisch) Italien (Italienisch/Englisch)

(Italienisch/Englisch) Österreich (Deutsch/Englisch)

(Deutsch/Englisch) Polen (Polnisch/Englisch)

(Polnisch/Englisch) Portugal (Portugiesisch/Englisch)

(Portugiesisch/Englisch) Spanien (Spanisch/Englisch)

(Spanisch/Englisch) Schweiz (Englisch/Französisch/Deutsch/Italienisch)

Damit ist die Übersichtsoption in über 100 Ländern verfügbar. Allerdings sehen nur User, die bei Google mit ihrem Konto – egal ob Business- oder privates Profil – angemeldet und mindestesn 18 Jahre alt sind, die Übersichten. Nach erfolgreichen Tests in den Regionen wird diese Suchoption endlich für noch mehr User bereitgestellt. Dabei zeigt Google nur AI Overviews in den Suchergebnissen an, wenn das die hilfreichste Antwort bietet. Bei einigen Suchanfragen, etwa zur Selbstverletzung, sollen keine KI-Übersichten möglich sein, erklärte Elizabeth Reid, Googles Head of Search. Doch in vielerlei Kontexten können die AI Overviews Suchenden weiterhelfen. Hema Budaraju, Senior Director im Product Management für den Bereich Search, erklärt auf dem Google Blog The Keyword Deutschland:

Unsere Erfahrungen zeigen: Die Einführung von Übersicht mit KI hat dazu geführt, dass die Google Suche stärker denn je genutzt wird und die Nutzer*innen zufriedener mit den Ergebnissen sind. Außerdem erschafft die Funktion weitere Möglichkeiten, neue Webseiten zu entdecken.

Das größte Wachstum bei der Nutzung von AI Overviews zeigt sich laut Reid unter jungen Usern im Alter von 18 bis 24 Jahren. Auch in Deutschland werden die Übersichten mit KI ab jetzt stark die Suchergebnisansichten beeinflussen. Dabei dürften Nutzer:innen hierzulande zunächst nur vereinzelte Beispiele sehen. Denn das Update wird nach und nach ausgerollt und die Suchmaschine reagiert noch auf das Feedback der Nutzer:innen. Google liefert ein Beispiel für eine KI-Übersicht, die die Frage zur Rettung eines eingelaufenen Wollpullovers beantwortet.

KI-Übersicht in mobiler Google-Suche, © Google

Das Beispiel zeigt bereits, dass Google in den KI-Übersichten diverse Links zu Quellen integriert, die noch mehr Kontext- und Hintergrundinformationen liefern können. Dazu erklärt das Google Team Deutschland:

[…] Gerade im Hinblick auf die Faktentreue haben wir erhebliche Verbesserungen erzielt und arbeiten kontinuierlich daran, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit unserer KI-gestützten Informationen weiter zu optimieren […].

Die Links in den AI Overviews sind ein wichtiges Element für Suchende, aber auch für Publisher, die sich Referral Traffic von Google erhoffen. Daher waren Website-Betreiber:innen und SEOs kürzlich auch verärgert, als Google neben einigen externen Links ebenso Links zu weiteren eigenen Suchergebnissen in den Übersichten testete.

© Google via Canva

Wie Ads in AI Overviews erscheinen – und welche Weiterentwicklung der Übersicht mit KI Google schon in petto hat

Für viele Advertiser sowie User stellt sich bei Google-Suchergebnissen mit KI-Übersichten die Frage nach der Werbung. Wie werden Anzeigen in diesem Kontext dargestellt. Elizabeth Reid erklärte, dass sie momentan in Europa über oder unter den AI Overviews platziert werden. In den USA experimentiert Google, bislang aber nur mobil, bereits mit Ads direkt in den KI-Übersichten. Shashi Thakur, Vice President und General Manager für Google Ads, liefert ein Beispiel dafür, wie so eine Ad eingebettet sein kann:

Imagine this: You’ve just spent the day at the park and now your jeans are covered in grass stains. You turn to Google and ask, ‘how do I get a grass stain out of jeans?‘ AI Overviews provides a number of helpful solutions, ranging from using common household products, to commercial products like stain removers. Instead of needing another search to find the right product, relevant Shopping ads appear right within the AI Overview, allowing you to quickly and easily find the perfect stain remover.

Ads inmitten der AI Overview sollen die Experience für User erweitern, Advertisern Aufmerksamkeit verleihen und Google Geld einbringen, © Google

Somit werden die AI Overviews künftig in immer mehr Suchkontexten erscheinen und Advertisern relevante Inventare bieten. Google wiederum dürfte damit den ohnehin immensen Werbeumsatz erneut steigern können.

Derweil liefert das Unternehmen nicht nur mehr Tiefe in den AI Overviews dank Gemini 2.0 – und womöglich bald dank des neuen Reasoning-Modells Gemini 2.5 –, sondern auch eine Art Weiterentwicklung der KI-Übersichten: den AI Mode. Im Vergleich zu den AI Overviews bietet der AI Mode deutlich ausführlichere Antworten, etwa auf Fragen, die mehr rationale Evaluierung, Vergleichsgrößen oder weiterführende Sondierungen benötigen. Der AI Mode soll Usern erlauben, nuancierte Fragen zu stellen und eine ausführliche Antwort zu erhalten, für die es ohne den Modus mehrere Anfragen gebraucht hätte. Dabei unterstützt eine maßgeschneiderte Version von Gemini 2.0 den neuen Modus. Zugriff haben vorerst aber nur US User über den Bereich Google Labs. Mehr über den AI Mode erfährst du in unserem dedizierten Beitrag zum Thema.

© Google

Und falls du weniger Lust auf AI Overviews und diverse umfassende Darstellungen in den Suchergebnissen hast, kannst du alternativ auf Googles Web-Filter zugreifen, der lediglich die blauen Text-Links anzeigt – etwa wie vor 25 Jahren.