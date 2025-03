In den AI Overviews auf Google, die inzwischen auch in Deutschland auftauchen, setzt die Suchmaschine jetzt sehr viele Links ein – viele davon zu sich selbst. Außerdem wird eine ganz neue Positionierung der Overviews in den SERPs getestet.

Die AI Overviews verändern Googles Suchergebnisse drastisch – in ersten Tests auch in Deutschland. Mit den KI-gestützten Suchergebnisbereichen liefert Google umfassende Informationen aus dem Web und den eigenen Knowledge Graphs in Kombination, um Suchenden auf einen Blick eine kompakte Lösung zu bieten. Der neue AI Mode soll indes noch ausführlichere Informationen zu komplexen Suchanfragen liefern können.

Was für User und Google äußerst positiv klingt, beunruhigt jedoch Publisher. Laut Google müssen diese „nichts weiter tun, um von KI-Übersichten zu profitieren“. Doch einerseits könnten die ausführlichen KI-Antworten die No-Click-Rate auf Google erhöhen. Andererseits zeigt Google in einem aktuellen Test zwar mehr Links denn je in den AI Overviews an, verlinkt mit den meisten aber wieder auf eigene Suchergebnisse. Und in denen finden erste User die KI-Übersichten jetzt an neuer Position.

Links in AI Overviews: Ein paar zu Publishern, viele zu Google selbst

In den K-Übersichten von Google werden bereits testweise Ads integriert. Und Links zu Publishern gehören auch zur Tagesordnung. Dazu erklärt das Unternehmen im Hilfedokument der Google Search Central:

KI-Übersichten enthalten Links zu Ressourcen, die die Informationen in der Übersicht stützen und das Thema näher untersuchen. Nutzer können so tiefer ins Detail gehen, verschiedenste Inhalte von Publishern, Creatorn, Einzelhändlern, Unternehmen und mehr entdecken und die gefundenen Informationen verwenden, um ihre Aufgaben zu erledigen. Welche Links angezeigt werden, wird automatisch von den Google-Systemen bestimmt. Damit Creator berücksichtigt werden, müssen sie sich lediglich an unsere regulären Richtlinien für Inhalte in der Suche halten, die in den Grundlagen der Google Suche beschrieben sind.

Die Analyse der Links finden Website-Betreiber:innen in der Search Console im Leistungsbericht für Suchergebnisse. Doch ein neuer Test von Google könnte dafür sorgen, dass es gar nicht so viele Klicks über diese Links gibt. Denn wie der SEO-Experte Barry Schwartz unter Berufung auf eine Entdeckung von Sachin Patel berichtet, experimentiert Google mit einer Ansicht, in der zahlreiche Links in der KI-Übersicht wieder zu Google führen. Denn die Links verweisen auf diverse andere Suchergebnisse, die den Inhalt aus der AI Overview erweitern.