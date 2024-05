Der Launch dieses neuen – an alte Zeiten erinnernden – Filters kommt in der Woche der großen Google-Konferenz I/O. Auf dieser hat das Unternehmen zahlreiche Neuerungen vorgestellt, auch für die Suche. So schreibt CEO Sundar Pichai in seinem Blog Post zu den Neuerungen:

[…] Natürlich wird die Google Suche in der Gemini-Ära das alles auf eine ganz neue Ebene heben, indem es unsere Infrastrukturstärken, die neuesten KI-Fähigkeiten, unseren hohen Anspruch an die Informationsqualität und unsere jahrzehntelange Erfahrung kombiniert und ihr so die Vielfalt des Internets nutzen könnt. Das Ergebnis ist ein Produkt, das die Arbeit für euch erledigt […].

Google führte zuletzt die KI-Übersichten aus der Search Generative Experience in der Standardsuche ein. Im Rahmen der I/O kündigte das Unternehmen an, dass diese AI Overviews für alle in den USA ausgerollt werden. Auch in anderen Regionen sollen sie demnächst verfügbar sein.