Das nachfolgende Beispiel zeigt, dass Werbetreibende das Attribution Manager Tool nutzen können, um benutzer:innendefinierte „Attributions“-Fenster für jede einzelne Kampagnen festzulegen.

For web and app campaigns, TikTok Attribution Manager enables marketers to select a specific time period to measure success: the click-through attribution (CTA) window can range from one day to 28 days, while view-through attribution (VTA) window options range from off to up to seven days.