Mit Smart+ at TikTok im vergangenen Jahr automatisierte Kampagnen à la Performance Max möglich gemacht, die höhere Conversion Rates und einen höheren ROAS versprechen. Dieser Bereich wurde jüngst erweitert und verspricht Bidding-Optimierungen, die Ads noch besser kontrollieren und für verbesserte Performance-Werte vorbereiten sollen. Vor allem die Target ROAS-Lösung soll im In-App Advertising für Erfolge sorgen.

TikToks Smart+ erinnert an Performance Max von Google, Advantage+ von Meta oder Pinterests Performance+. Das ziel sind automatisierte Kampagnen für Werbetreibende, um die beste Performance zu ermöglichen. Die Advertiser müssen nur ihr Creative (oder einzelne Assets) wählen, das Budget und die Ziele. Dann kann Smart+ eine Anzeige erstellen, auf Basis von KI-Support durch die Symphony Suite, die passende Zielgruppe ermitteln und das richtige Creative zur besten Zeit ausspielen. Advertiser können drei Kampagnenziele (und eine untergeordnete Option) wählen, die den ROAS pushen sollen:

TikTok stellt für Smart+ drei Kernvorteile für Werbetreibende in den Raum: Verbesserungen für den Return on Investment, den Return on Effort und den Return on Creative. Um diesen Zielen gerecht zu werden, hat das Unternehmen wieder neue Möglichkeiten für Advertiser bereitgestellt. Dazu gehört ein zielbasiertes Bidding Feature für App Advertiser. Die Smart+ Target ROAS (tROAS)-Lösung soll Konstanz und skalierbares Wachstum in App-Kampagnen bringen und damit die Budgetplanung optimieren.

Zudem haben die Advertiser mehr Kontrolle darüber, wen sie eigentlich wo erreichen. Dafür sorgen Optionen wie Account Level Targeting und Einstellungen zur Ad-Anzeige, die mit Third- und First-Party-Dienstleister:innen um Brand Safety Features erweitert werden können. Auch gibt TikTok an:

[…] Additional updates include advanced bidding controls and enhanced reporting for app advertisers, and the ability to drive shoppers to both your app and website with a single campaign.