Wenn Apple ein Event veranstaltet und seine zahlreichen neuen Produkte und Features präsentiert, ist die Digitalwelt gebannt. Als Tim Cook News zum iPhone 12, das es wahlweise auch in violett geben wird, oder die neuen Air Tags zum Verknüpfen mit dem Mobilgerät und Wiederfinden diverser Gegenstände wie Schlüssel vorstellte, dürften sich viele Apple User bereits auf die Neuerungen gefreut haben. Doch neben den Neuigkeiten zu Apple TV, zum iMac oder zum iPad Pro gab es auch News zum Betriebssystem iOS: Denn das lang erwartete und von Marketern gefürchtete Update auf iOS 14.5 steht schon Ende April an. Ab dem 26. April 2021 müssen Apps im App Store die AppTrackingTransparency-Vorgaben Apples einhalten – und User obligatorisch nach der Erlaubnis zum Tracking fragen.

Für Entwickler:innen hat Apple bereits die sogenannten Release Candidates für iOS 14.5 veröffentlicht. Diese können ab jetzt in der Betaversion genutzt werden. In einem Post zu den Air Tags aus Apples Newsroom vom Dienstag (20. April) wird deutlich, dass der Start der neuen Betriebssystemversionen, sowohl iOS 14.5 als auch iPadOS 14.5, für „kommende Woche“ angesetzt ist. Konkreter wird das Datum auf dem Developer Blog genannt. Dort heißt es, dass alle Apps im App Store ab dem 26. April auf die Anforderungen von iOS 14.5 eingehen müssen. Damit ist es auch notwendig, die Tracking-Erlaubnis der User einzuholen. Zusätzlich vermerkt Apple:

As a reminder, collecting device and usage data with the intent of deriving a unique representation of a user, or fingerprinting, continues to be a violation of the Apple Developer Program License Agreement.