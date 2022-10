Im Frühjahr 2021 teilte Facebook Details zu einer neuen Newsletter-Plattform, die den populären Angeboten Substack und Revue – das derweil von Twitter übernommen wurde – Konkurrenz machen sollte. Im Juni des vergangenen Jahres launchte Meta dann Bulletin. Der Newsletter Service ermöglicht es Creatorn, Journalist:innen und anderen Personen von öffentlichem Interesse, kostenlos Newsletter zu verschicken. Zudem kann der Content bei Facebook oder im Web geteilt werden. Die User, die ein Abonnement für den Newsletter Service abgeschlossen haben, zahlen dabei direkt an die Urheber:innen des Newsletters- und CEO Mark Zuckerberg bestätigte zuletzt, dass Creator noch bis mindestens 2024 keine Provision an Meta zahlen müssen, ähnlich wie bei den Subscriptions auf Facebook. Doch trotz bekannter Autor:innen als Aushängeschilder hat sich Bulletin nicht etabliert. Anfang 2023 soll das Projekt wieder beendet werden.

Katie Robertson berichtet für The New York Times, dass Bulletin spätestens Anfang 2023 von der Bildfläche verschwinden soll. In einem Statement erklärte ein Mitglied von Metas Presse-Team:

Bulletin has allowed us to learn about the relationship between Creators and their audiences and how to better support them in building their community on Facebook. While this off-platform product itself is ending, we remain committed to supporting these and other Creators’ success and growth on our platform.