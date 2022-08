Die wirtschaftliche Lage ist derzeit wackelig und die Kosten steigen, etwa aufgrund von Inflation und hoher Öl- und Gaspreise. Gerade in dieser aktuellen Lage müssen sich US-Newspublisher aufgrund einer neuen Content-Ausrichtung Metas auf neue Herausforderungen einstellen. Denn Meta erklärte US-Nachrichtenverlagen kürzlich, dass das Unternehmen exklusive Content Deals nicht erneuern wird, da es von der bisherigen News-Tab-Strategie abweichen möchte. Das Wall Street Journal berichtet diesbezüglich:

Meta has begun telling publishers in the US that it won’t renew contracts to feature their content in its Facebook News tab, according to people familiar with the matter […] Meta had signed up a host of publishers in recent years, including deals worth tens of millions of dollars with news organizations such as The Wall Street Journal, the New York Times and the Washington Post.