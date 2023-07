Wie Semafor berichtet, sagt X Corp., dass Meta Dutzende ehemalige Twitter-Mitarbeiter:innen für die Arbeit an dem Projekt eingestellt hat, von denen viele über proprietäres Wissen über die interne Arbeit bei Twitter verfügten. In der Klage wird auch auf Meta Crawling und Scraping der Twitter-Plattform als weiteres potenzielles Wachstumselement hingewiesen. Konkret heißt es in der Klage:

Twitter intends to strictly enforce its intellectual property rights, and demands that Meta take immediate steps to stop using any Twitter trade secrets or other highly confidential information. Twitter reserves all rights, including, but not limited to, the right to seek both civil remedies and injunctive relief without further notice to prevent any further retention, disclosure, or use of its intellectual property by Meta.