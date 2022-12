Digital bleibt Wachstumstreiber Nummer eins! Mit den spürbaren Unruhen in der Weltwirtschaft gehen Händler:innen in der Planung ihrer Marketing-Aktivitäten immer wieder neue Wege. Einer dieser Wege führt zu Automated Content Recognition (ACR). Audiosignale verschiedenster Quellen wie TV, Streaming, Radio und so weiter werden vom Smartphone erkannt und in Echtzeit verarbeitet, um eine Aktion auf einem Mobile Device auszulösen. Richtig eingesetzt verleihen sie Kampagnen einen regelrechten Consumer Engagement Boost, was sich sowohl auf die Performance als auch auf die Kosteneffizienz positiv auswirkt. Als Tool für das Händler:innen-Marketing kann ACR in dynamischen und hoch skalierbaren Kampagnen zum Einsatz kommen. Damit wird es möglich, Botschaften individuell auf den jeweiligen Standort sowie den optimalen Zeitpunkt ihrer Ausspielung anzupassen und so ein relevantes Werbeerlebnis für Kund:innen zu garantieren. Mobile Ads werden in Zukunft vor allem dann erfolgreich sein, wenn sie kontextbezogen sind und die optimale Nutzer:innenansprache genau im richtigen Moment finden.