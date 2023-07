Im zweiten Quartal verzeichnete Meta Gewinne und Umsätze, die die Schätzungen übertroffen haben. Auch die Prognosen für das kommende Quartal sehen vielversprechend aus. Die Ergebnisse deuten auf eine Erholung des Marktes für digitale Werbung hin.

Der Tech-Konzern Meta veröffentlichte jüngst die starken Ergebnisse für das zweite Quartal und konnte einen satten Umsatzanstieg von elf Prozent verzeichnen. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen der Expert:innen und signalisiert, dass sich das Werbegeschäft nach der Flaute des vergangenen Jahres erholt hat. Meta CEO Mark Zuckerberg sagt in der Pressemitteilung:

We had a good quarter. We continue to see strong engagement across our apps and we have the most exciting roadmap I’ve seen in a while with Llama 2, Threads, Reels, new AI products in the pipeline, and the launch of Quest 3 this fall.95

Facebook knackt 3-Milliarden-Marke

Meta veröffentlichte kürzlich das aktuellste Leistungs-Update für das zweite Quartal. Hervorzuheben ist das Ergebnis, dass Facebook 27 Millionen neue User gewinnen konnte und damit zum ersten Mal seit Bestehen die Drei-Milliarden-Marke bei den Daily Active Users erreicht hat.

Q2 Update: Täglich aktive User auf Facebook, © Meta

Das beweist: Die Mutter aller Social-Plattformen ist trotz der gestiegenen Konkurrenz durch etwa TikTok und X aka Twitter noch lebendig! Der Großteil der neuen Facebook User stammt aus der Region Asien-Pazifik. Denn die Verbesserungen im Rahmen der lokalen Konnektivität in den Entwicklungsmärkten Indien und Indonesien bringen mehr Menschen online, was Meta schlussendlich zugutekomme. In der EU und den USA hingegen gibt es einen Stillstand in Sachen neue User, der auf die Sättigung in diesen Gebieten zurückzuführen ist. In der gesamten App-Familie von Meta – zu der WhatsApp, Instagram, Messenger und jetzt auch Threads gehören – gab es monatlich 3,88 Milliarden aktive Nutzer:innen. Das ist fast die Hälfte der Weltbevölkerung.

Bei den monatlich aktiven Nutzer:innenzahlen sieht es ähnlich aus, allerdings ist die europäische Facebook-Nutzung zurückgegangen, nachdem sie im letzten Quartal einen leichten Anstieg verzeichnete.

Q2 Update: Monatlich aktive User auf Facebook, © Meta

Mehr als 200 Milliarden Reels-Aufrufe pro Tag

Das Wachstum von Facebook wurde laut Angaben des Konzerns auch durch Reels gepusht, deren Implementierung Meta stark auf Instagram und Facebook vorangetrieben hat. Zuckerberg sagte im Zuge der Gewinnmitteilung, dass Reels – Metas Videoelement im TikTok-Stil – täglich mehr als 200 Milliarden Aufrufe auf Facebook und Instagram generiert. Darüber hinaus erklärte er, dass der Umsatz von Reels inzwischen bei zehn Milliarden US-Dollar pro Jahr liege, gegenüber drei Milliarden US-Dollar im vergangenen Herbst. Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass Meta die Reels-Kreation auf den Plattformen weiter fördert, etwa mit einem verbesserten Templates-Prozess.

Instagram Reels, © Juan Ramon Roballo, Images Rouges via Canva

Meta kann Umsatz im Vergleich zum Vorjahr steigern

Meta erzielte im zweiten Quartal dieses Jahres einen satten Umsatz von 32 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von elf Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Q2 Update: Meta-Einnahmen aufgeschlüsselt nach Regionen, © Meta

Die Summe ist angesichts der sich verändernden ökonomischen Bedingungen ein starkes Ergebnis, das Metas anhaltende Macht und Beständigkeit im Einklang mit den jüngsten Schwankungen auf dem Werbemarkt demonstriert. Der Konzern gibt zudem an, dass die gelieferten Ad Impressions im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 34 Prozent gestiegen sind, während der durchschnittliche Preis pro Anzeige um 16 Prozent gesunken ist. Die Werbemöglichkeiten auf den verschiedenen Meta-Plattformen entwickeln sich stetig weiter – mit Threads, der jüngsten App in der Meta Family, könnte es dem Konzern gelingen, das Werbegeschäft noch einmal deutlich anzukurbeln.

Investitionen in Reality Labs belasten den Gewinn

Meta verzeichnet einen Nettogewinn von 7,79 Milliarden US-Dollar (2,98 US-Dollar pro Aktie), was einem Plus von 16 Prozent YoY entspricht. Die Gesamtkosten und Ausgaben beliefen sich auf 22,61 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Darin sind im zweiten Quartal 2023 aufgelaufene Rechtskosten in Höhe von 1,87 Milliarden US-Dollar und Restrukturierungskosten in Höhe von 780 Millionen US-Dollar enthalten.

In puncto Gewinn belastet zudem das Segment Reality Labs weiterhin das Ergebnis. Der Umsatz in diesem Bereich ging um 39 Prozent auf 276 Millionen US-Dollar zurück, während der Betriebsverlust auf 3,74 Milliarden US-Dollar anstieg (gegenüber einem Betriebsverlust von 2,81 Milliarden US-Dollar im Vorjahr). Im Jahr 2024 „erwarten wir für Reality Labs einen deutlichen Anstieg der Betriebsverluste im Vergleich zum Vorjahr aufgrund unserer laufenden Produktentwicklungsbemühungen im Bereich Augmented Reality/Virtual Reality und Investitionen zur weiteren Skalierung unseres Ökosystems“, sagte Meta in dem vierteljährlichen Bericht.

Obwohl die Investitionen in den Bereich Reality Labs maßgeblich für dieses Ergebnis verantwortlich sind, spielt das Segment für Meta eine besondere Rolle. Denn es ist ein wesentlicher Teil der Metaverse-Vision von CEO Mark Zuckerberg. Vor diesem Hintergrund können wir davon ausgehen, dass die Investitionen in diesem Bereich weiter steigen werden. Obwohl Meta derzeit auf dem besten Weg ist, im Gesamtjahr 15 Milliarden US-Dollar aufgrund der VR-Investitionen zu verlieren, was den Verlust von 14 Milliarden US-Dollar bei der VR-Entwicklung im vergangenen Jahr übertreffen würde.

Threads könnte künftig für Push bei Metas Werbeeinnahmen sorgen

Der bisherige Höhepunkt in diesem Jahr ist für Meta sicherlich der Rekordstart von Threads. Mit mehr als 100 Millionen Usern in kürzester Zeit und über einer Millionen Nutzer:innen binnen einer Stunde pulverisierte die App den bisherigen Rekord von OpenAIs ChatGPT Launch. Auch wenn die Nutzungszahlen aktuell rückläufig sind – mit der Einführung diverser für viele User, Creator und Brands wichtigen Features dürfte Threads das Wachstum der App wieder ankurbeln. Mit dem neuen Following Feed ist ein erster wichtiger Schritt vor diesem Hintergrund bereits getan. Auch der noch ausstehende EU-Launch, dessen Zeitpunkt jedoch weiterhin ungewiss ist, dürfte der neuen App im Social-Media-Universum einen Schub bescheren. Sofern Threads eine Etablierung am Markt gelingt, würde eine neue bedeutende Werbeeinnahmequelle für Meta entstehen.

