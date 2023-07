Denn Sensor Tower berichtete kürzlich, dass die Zahl der täglich aktiven User der App seit dem Start um etwa 70 Prozent gesunken ist und auch data.ai informierte jüngst, dass sich die Downloads von Threads erheblich verlangsamt haben. Auch wenn es noch zu früh ist, um das Potenzial von Threads fundiert einschätzen zu können, geben die Zahlen Anlass zu berechtigten Bedenken. Für Musk-Anhänger:innen könnten diese Zahlen hingegen ein Hoffnungsschimmer sein, dass Threads Twitter nicht die Spitzenposition streitig macht.

Ist der Threads-Hype-Zug also bereits vorbei? Vermutlich nicht. Denn bislang fehlen Threads immer noch wichtige Funktionen, deren Implementierung laut Instagram CEO Instagram und Meta CEO Mark Zuckerberg jedoch Priorität haben. Eine wichtige Ergänzung wird ein Following Feed sein, der im Gegensatz zur aktuellen, von der KI empfohlenen Home Timeline abweicht und, basierend auf aktuellen Screenshots der Posts von Instagram-Chef Adam Mosseri, schon sehr bald verfügbar sein wird.

Die Kehrseite dieses Feeds wird eine geringere Post-Präsenz sein, die zu einem Rückgang der Engagement-Statistiken pro Beitrag führen könnte. Dennoch scheint ein Following Feed für Nutzer:innen unumgänglich, zumindest bis der Threads-Algorithmus die Bedürfnisse der User besser einschätzen und dahingehend interessantere Beiträge ausspielen kann. Es gibt derzeit auch noch keine Desktop-App oder Kontowechselfunktion, was die Navigation für Social Media Manager verkompliziert. Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass zumindest einige vorerst keine weiteren Posts auf Threads veröffentlichen, was zu einem Rückgang der Nutzung geführt haben dürfte. Die Vermutung, dass Threads wieder an Bedeutung gewinnen wird, sobald diese Features hinzugefügt wurden, liegt nahe. Auch ein Launch in der EU, der jedoch laut Mosseri noch länger auf sich warten muss, dürfte die Nutzung nochmal mächtig ankurbeln.

Warum so optimistisch? Data.ai schätzt, dass die App mittlerweile weltweit insgesamt 185,32 Millionen Downloads verzeichnet hat.

In den ersten drei Tagen konnte Threads 18,3 Prozent der täglich aktiven Twitter User oder 54,4 Millionen gegenüber 298 Millionen Twitter Usern erzielen. Bis vergangene Woche schätzte data.ai, dass die App immer noch etwa ein Fünftel der wöchentlich aktiven Nutzerbasis von Twitter besaß, so TechCrunch. Diese Zahlen spiegeln das große Interesse an einer Konkurrenzplattform wider, die funktional und intuitiv zu bedienen ist und ein ähnliches Erlebnis bietet wie Twitter vor der Elon-Musk-Ära. Musks polarisierender Ansatz für Twitter hingegen, der zuletzt in einer Logoänderung gipfelte und dem beliebten Twitter-Vogel die Federn kostete, hat viele User entfremdet. Die schiere Anzahl der Menschen, die sich bei Threads anmelden, spiegelt dies wider.

Weder Mastodon noch Blue Sky oder eine andere Twitter-Konkurrenz-App haben es bisher geschafft, sich langfristig als neuer Kurznachrichtendienst zu etablieren. Doch Threads besitzt immer noch das Potenzial, diese Herausforderung zu meistern. Denn im Gegensatz zu Mastodon, Blue Sky und Co. baut Threads auf die Verbindung mit Instagram, was ein erheblicher Vorteil für die Meta-Plattform ist.

Außerdem sind viele Prominente und VIPs über Musks Twitter-Regentschaft verärgert, vor allem im Kontext des blauen Hakens, den der einstige CEO und jetzige CTO ihnen entzog, um das Feature dem Bezahlabo Twitter Blue hinzuzufügen. Auch dieser Umstand könnte Threads zugutekommen, denn wenn immer mehr Prominente regelmäßig auf Threads posten würden (bereits angemeldet sind Britney Spears und Kris Jenner), könnte das auch langfristig mehr Nutzer:innen überzeugen.

Die Gesamtnutzerzahl von Twitter ist weitaus geringer als beispielsweise die von Facebook, aber Twitter ist insofern eine relevante Plattform geblieben, da es sie wichtige Quelle für aktuelle Nachrichten und Informationen ist. Doch Musks wiederholte Angriffe auf die „Mainstream-Medien“ und diverse Journalist:innen, etwa im Zuge von Account-Sperrungen, haben dazu geführt, dass auch in dieser Zielgruppe viele nach einem neuen Social-Ventil Ausschau halten – und in Threads Potenzial entdecken. Und es gibt noch einen weiteren wichtigen Punkt, der von TechCrunch hervorgehoben wurde:

Another key point to note is that Threads is catching on in emerging mobile markets where downloads are still growing. The U.S. is only its third-largest market, data.ai’s analysis shows. As of July 17, India and Brazil accounted for a larger number of installs, at 60.1 million (32.6%) and 40.2 million (21.8%), respectively. The U.S. delivered 27.8 million downloads or 15.1%. That’s why analytics firm Similarweb’s analysis of U.S. Android usage declines — 21 minutes on July 7 to 6 minutes on July 14 – aren’t able to tell the whole story.