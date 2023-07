Neuer Vorlagenprozess erleichtert das Entdecken passender Reels-Trends auf Instagram

Im ersten Schritt führte Instagram einen verbesserten Templates-Prozess ein, der es Usern ermöglicht, Reels-Vorlagen aus verschiedenen Kategorien zu durchsuchen und zu entdecken, geordnet nach „Empfohlen“, „Trends“ und den zuvor von dem jeweiligen User gespeicherten Kategorien.

Reels Templates entdecken, © Instagram

Diese Optimierung soll Usern dabei helfen, Trends und Formate zu entdecken und so effektivere Videoansätze zu entwickeln. Mosseri sagt:

Now we believe that anybody can be creative. The creativity isn’t limited to artistic masterpieces or to professionals. It’s embedded in our everyday lives. And sometimes you just need a little bit of inspiration, and thats where templates can come in.

User können auf den Reels-Vorlagen-Prozess zugreifen, indem sie auf der Startseite auf die Schaltfläche „Erstellen“ und dann auf „Reel“ tippen. Anschließend müssen sie auf das Bild in der unteren Ecke des Bildschirms klicken, um die Kameragalerie zu öffnen und dann auf „Vorlagen“ navigieren. User können den Vorlagen-Browser auch finden, indem sie auf der Registerkarte „Reels“ auf das Kamerasymbol tippen.

Text und Übergänge: Bessere Reels mit nur wenigen Fingertipps

Instagram verbessert den Vorlagenbearbeitungsprozess zudem mithilfe neuer Elemente. Wenn User ein Reel mithilfe einer Vorlage erstellen, werden schon jetzt der Ton, die Anzahl der Clips, die Dauer der Clips und die AR-Effekte automatisch zu dem Reel hinzugefügt. In den kommenden Wochen beginnt Instagram damit, automatisch den Text und die Übergänge hinzuzufügen, die in dem Original-Reel verwendet wurden.

Neue Elemente im Vorlagen-Prozess für Instagram Reels, © Instagram

Instagram erklärt in diesem Kontext:

When you create from a template today, the audio, number of clips, duration of the clips, and AR effects will automatically be added to your reel. In the coming weeks, we’ll also start automatically adding text and transitions that were used in the original reel.

Die einzelnen Elemente sind individuell anpassbar, sodass du dein Reel problemlos nach deinen Wünschen gestalten kannst. Diese Aktualisierungen ergänzen den bestehenden Reels-Vorlagenprozess, der es Creatorn ermöglicht, beliebte Clips zu reproduzieren, indem sie im Stream auf die Schaltfläche „Vorlage verwenden“ tippen.

So kannst du Reels-Vorlagen nutzen, die du beim Scrollen durch Videos entdeckst

Wenn du ein Reel beim normalen Scrollen, also quasi in freier Wildbahn entdeckst, und den Stil dieses Videos gerne adaptieren möchtest, kannst du das seit einiger Zeit bereits problemlos machen. Tippe bei dem entdecken Reel auf die Schaltfläche „Vorlage verwenden“, um zu beginnen. Darüber hinaus kannst du auch erkunden, wie andere User deine favorisierten Reels-Vorlagen verwendet haben, indem du auf die Schaltfläche „Vorlage von“ im Reel tippst. Anschließend gelangst du zu einer einer Seite mit Beispielen dafür, wie Creator die Reels-Vorlage als Basis für eigene Reels verwendet haben.

Entdecken, wie andere User Reels Templates nutzen, © Instagram

Instagram hat diese Funktion im vergangenen April hinzugefügt und seitdem um Links zu Beispielen erweitert, die zeigen, wie andere dieselbe Vorlage verwendet haben.

Wie individuell sollten Reels sein?

Die Funktion „Vorlage verwenden“ kann Creatorn Inspiration bei der Erstellung von Reels verschaffen. Möchten sich Reels-Ersteller:innen jedoch von der Masse abheben, lohnt es sich, originäre Inhalte zu erstellen statt nur von anderen abzukupfern. Denn oft fallen die kreativsten und innovativsten Kurzvideos unter all den Clips auf der jeweiligen Social-Plattform am meisten auf, also die, die einen einzigartigen Dreh, eine interessante Story oder ein neues Format aufweisen. Ein gutes aktuelles Beispiel vor diesem Hintergrund ist der Laufstil des Rap-Duos Flyna Boss, der derzeit überall auf TikTok zu sehen ist.