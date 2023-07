„Welcome to week one of Threads“: 7 Threads-Funktionen, die du kennen solltest

Hiddem Gem Nr. 1: Who can reply

Wenn du einen neuen Thread veröffentlichen willst, kannst du im Laufe der Einstellungen entscheiden, wer auf deinen Thread antworten darf. Wie du in dem Video von Mosseri an dieser Stelle der Erklärung erkennen kannst, siehst du im Rahmen der Thread-Erstellung den Text „Anyone can reply“ links neben der Post-Schaltfläche. Indem du auf den Text tippst, kannst du auswählen, ob jede:r, nur von dir gefolgte Accounts oder nur in dem Thread erwähnte User auf diesen antworten können.

Hiddem Gem auf Threads: Who can reply, © Adam Mosseri

Hiddem Gem Nr. 2: New Thread Shortcut

Wenn du im Rahmen der Threads-Erstellung unten rechts drei Mal auf „Return“ klickst, wird automatisch ein weiterer ergänzender Thread „right there in line“ erstellt, so Mosseri.

Hiddem Gem auf Threads: New Thread Shortcut, © Adam Mosseri

Hiddem Gem Nr. 3: Quick Follow

Threads möchte User unterstützen, interessante Inhalte auf der neuen Meta App, die eine „friendly“ Version von Twitter darstellen soll, zu finden. Mosseri erklärt, dass User, die Threads erkunden, feststellen werden, dass sie Beiträge von gefolgten und nicht-gefolgten Accounts, die Meta Empfehlungen nennt, entdecken werden. Er sagt:

But if you see something from someone you want to keep seeing, you can decide to actually follow them right there in line.

Indem du im Rahmen deiner Entdeckung auf das Plus des Threads-Profils, dem du folgen möchtest, tippst – und zwar genau in der Ansicht –, kannst du die Quick Follow-Funktion ausführen.

Hiddem Gem Nr. 4: Mute

Natürlich kannst du gefolgten Accounts, deren Beiträge dich jedoch nicht mehr interessieren, genauso einfach wieder entfolgen – via Klick auf die drei Punkte oben rechts und dem Auswählen von „Unfollow“ im Menü. Optional kannst du die Beiträge des Accounts auf dieser Ebene auch stummschalten, verbergen oder im Falle von kritischen Inhalten melden. Zusätzlich kannst du hier auch nähere Informationen zum Beitrag aufrufen. Wenn du Accounts stummschaltest, erklärt Mosseri, erhalten diejenigen Accounts keine Nachricht darüber.

Hiddem Gem Nr. 5: Quick Search

Wenn du das Search Icon länger drückst, wird nicht die Suche, sondern das Keyboard geöffnet. Hier kannst du nach dem Account suchen, nach dem du Ausschau hältst, indem du diesen eintippst, und ihm dann beispielsweise folgen.

Hiddem Gem auf Threads: Quick Search, © Adam Mosseri

Hiddem Gem Nr. 6: Take a break

Wenn du darüber besorgt bist, wie viel Zeit du auf Threads verbringst, gibt es eine spannende Funktion für dich: Take a break. Gehe auf dein Profil und navigiere zu den Einstellungen, um dort auf deinen Account zu klicken. Hier kannst du die praktische Pausenfunktion auswählen. Zusätzlich kannst du hier einstellen, dass dich die App daran erinnert, eine Pause von ihr einzulegen – beispielsweise alle zehn, 20 oder 30 Minuten. Mosseri sagt:

So it will just give you a little notification to remind you, to take a break and you can decide do you want to keep spending time on Threads or not.

und ergänzt:

Because it is important to us that you feel good about the time that you spend in the app.

Hiddem Gem auf Threads: Take a break, © Adam Mosseri

Hiddem Gem Nr. 7: Share to IG

Wenn du einen Thread auf Instagram posten möchtest, gibt es hierfür eine unkomplizierte Möglichkeit. Sowohl von deinem Feed oder vom deinem Threads-Profil aus. Wenn du auf das Papierfliegersymbol eines beliebigen Posts klickst, kannst du anschließend auswählen, ob du den Beitrag in deiner Story oder deinem Feed auf Instagram oder sogar auf Twitter teilen möchtest. Klickst du auf eine der Instagram-Optionen zum Teilen, gelangst du direkt in die App, um den Beitrag auf der Social-Plattform so zu editieren, wie du möchtest und es gewohnt bist.

It will be tappable and bring that person to Threads, and then share it with whoever you like on Instagram,

erklärt Mosseri in diesem Kontext. Die Funktion macht es einfach, nicht nur veröffentlichte Posts auf Threads, sondern auch Threads von Personen, die du entdeckst und interessant findest, zu teilen.

Diese Threads Features kommen bald

Mosseri gibt über diese wertvollen etwas versteckteren Funktionen hinaus Einblick in weitere interessante künftige Features auf der neuen Meta-Plattform und sagt vor diesem Hintergrund:

The team is working through an long list of features that we know we need to build into the app.

Er zählt anschließend den Following Feed, den Edit Button, die Möglichkeit, Multiple Accounts zu unterstützen und zwischen ihnen zu wechseln, Post Search, „eventually“ Hashtags, eine Web-Version, eine Like List, Übersetzungen und mehr auf.

Schon 107 Millionen User, unter anderem auch erste Promis: Threads verzeichnet weiterhin ein starkes Nutzer:innenwachstum. Doch einige Features, die Social Media User von Instagram oder Twitter kennen, fehlen noch auf der Plattform. Vor diesem Hintergrund präsentierte Meta jüngst die Entwicklungsschwerpunkte von Threads und gab Einblick in die Funktionen, die bald kommen sollen.