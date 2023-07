Diese Ankündigung sorgte jüngst für Ernüchterung: Bis EU-User Zugang zu Threads haben, könnte es noch viele Monate dauern, erklärte der Instagram CEO Adam Mosseri vor Kurzem in einer Instagram Story. Darüber berichtete unter anderem Social Media Today. Denn derzeit konzentriert sich das Unternehmen verstärkt auf die Optimierung und Stärkung der App in den über 100 Ländern, die bereits Zugang zum neuen Microblogging-Dienst mit Instagram-Integration haben. Angesichts der noch besser als erwarteten Nutzer:innenbindung hat die Verbesserung der App laut Mosseri und Meta CEO Mark Zuckerberg höchste Priorität.

Im Rahmen eines kürzlich veröffentlichten Videos hat Adam Mosseri, CEO von Instagram, Hidden Gems auf der Plattform Threads enthüllt. Diese versteckten Juwelen bieten den Usern interessante Funktionen und Möglichkeiten, um das Thread-Erlebnis zu verbessern. Mosseri betont jedoch, dass es noch viel Arbeit zu tun gibt, um die App weiterzuentwickeln und zu optimieren.

Aufgrund der Anforderungen des Digital Markets Act (DMA), der die Privatsphäre der User in der EU schützen und die Kontrolle über die Datennutzung ermöglichen soll, während gleichzeitig die Macht durch Monopolstellungen großer Tech-Konzerne beschränkt werden soll, warten viele Menschen sehnlichst auf einen offiziellen Zugang zu Threads. Zumindest ist das der Hauptgrund für den verzögerten EU-Launch. Doch bis dieser ermöglicht wird, könnte es laut der jüngsten Angaben von Mosseri noch länger dauern als erhofft.

Der DMA zielt insbesondere auf große Tech-Unternehmen und -Konzerne ab, die eine übermäßige Kontrolle darüber haben, wie User auf Apps und andere Verbindungsprozesse zugreifen. Ein wesentliches Ziel des Gesetzes besteht darin, zu verhindern, dass Tech-Giganten wie Google, Apple und Meta ihre Marktmacht zur Priorisierung ihrer eigenen Produkte missbrauchen. Für eine Debatte in diesem Zusammenhang sorgt derzeit beispielsweise Metas Plan, einen eigenen App Store zu etablieren. In Bezug auf Threads liegt das Problem darin begründet, dass die neue App so stark mit Instagram verbunden ist. Um Klagen und etwaigen Strafen zu entgehen, möchte Meta mit dem EU-Launch so lange warten, bis der Konzern sicherstellen kann, dass Threads alle Kriterien des DMA erfüllt. Mosseri erklärte vor diesem Hintergrund jüngst in seiner Story:

Unfortunately, for support in the EU, to make sure that we’re compliant with laws that are coming in 2024 it’s just gonna’ take a while. I wish it wasn’t – I’ve been living outside the US for a year now, and I think we need to be way less US-centric as a team, [and] I’ve been pushing for that in a really big way. But it just turns out that in order to make sure that we can verify all the things we need to do to be compliant, it’s just going to take many months, unfortunately.