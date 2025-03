Die SMMDays 2025 bieten Social Media Marketern eine einmalige Konferenz in Kinoatmosphäre. Vom 13. bis 15. Mai erwarten dich in Köln hochkarätige Speaker, Workshops und Masterclasses mit den neuesten Social-Media-Trends. Erfahre, wie du KI-Tools clever nutzt, Communities aufbaust und dein Marketing auf das nächste Level bringst. Jetzt Tickets sichern! [Anzeige]

Licht aus, Leinwand an: Vom 13. bis 15. Mai verwandelt sich das Residenz-Kino in Köln zur Bühne für die Stars des Social Media Marketings. Die Social Media Marketing Days 2025 (SMMDays) bringen Trends, Insights und Praxiswissen in einzigartiger Kino-Atmosphäre. Mit spannenden Vorträgen, praxisnahen Workshops und tiefgehenden Masterclasses bietet das Event alles, was Marketer brauchen, um ihre Social-Media-Performance auf das nächste Level zu heben.

Diese Social-Media-Trends solltest du auf dem Schirm haben

Die Social-Media-Welt bleibt dynamisch – und einige Entwicklungen sorgen aktuell für Aufsehen. Instagram testet das Blend Feature, das kooperative Feeds für vorgeschlagene Reels ermöglicht. Gleichzeitig wird der Launch der Edits App, Instagrams geplante KI-gestützte Content-Creation-Plattform, erneut verschoben. YouTube Shorts erhalten ein bahnbrechendes Update, indem das neue KI-Tool Veo 2 für automatisierte Videoproduktionen eingeführt wird. Auch auf LinkedIn tut sich einiges: Ab sofort lassen sich Videos direkt in Artikeln und Newslettern einbinden. Und während sich Bluesky mit dreiminütigen Videos als ernstzunehmende X-Konkurrenz positioniert, dominiert TikTok erneut die App Store Charts und beweist seine anhaltende Relevanz; trotz unklarer Zukunft der Plattform in den USA. Fußballfans kommen auf Threads jetzt ebenfalls auf ihre Kosten: Ergebnisse und Tabellen der Bundesliga sind dort nun in Echtzeit abrufbar, sodass User keine Highlights mehr verpassen.

Wer Entwicklungen wie diese nicht verpassen will, erhält bei den SMMDays exklusive Insights und praxiserprobte Strategien, um Social-Media-Trends erfolgreich für das eigene Marketing zu nutzen.

Dein Platz in der ersten Reihe: Was dich bei den SMMDays erwartet

Social Media ist ständig im Wandel – und die SMMDays liefern die passenden Antworten auf aktuelle Herausforderungen. In 14 inspirierenden Vorträgen, drei eintägigen Workshops und drei zweitägigen Masterclasses geben Branchenexpert:innen ihr Wissen weiter. Dabei geht es nicht nur um das Optimieren von Ads oder den perfekten Post, sondern auch um strategische Community-Building-Ansätze und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Marketing.

SMMDays 2025: Die Social-Media-Konferenz im Kino – jetzt Early-Bird-Tickets sichern!, © Rheinwerk Verlag

Die SMMDays bieten eine einzigartige Gelegenheit, sich umfassend über die aktuellen Trends und Entwicklungen im Social Media Marketing zu informieren,

sagt Programmleiter Stephan Mattescheck. Er betont:

Egal ob Einsteiger oder Fortgeschrittene – unsere Experten vermitteln wertvolles Praxiswissen, mit dem jeder seine Social-Media-Performance auf ein neues Level heben kann.

Kino-Feeling und Marketing Deep Dives: Das Programm

Tag 1: Konferenz im Residenz-Kino

In zwei parallelen Tracks erwarten dich die Highlights der Social-Media-Welt – von neuen Algorithmus-Updates bis zu Best Practices für viralen Content. Ganz bequem aus den Plüschsesseln des Kinos kannst du Top-Speakern lauschen, Trends entdecken und dich inspirieren lassen. Und das Beste: Bei Popcorn und Eis fällt das Lernen gleich noch leichter.

Tag 2 und 3: Hands-on in den Design Offices

Nach der Theorie kommt die Praxis! In den Workshops und Masterclasses kannst du dein Wissen vertiefen und individuelle Fragen stellen. Die Themen reichen von KI-gestützter Content Creation bis hin zu Videoproduktion für TikTok und Meta Ads. Wer sich ein Deep-Dive-Erlebnis sichern möchte, sollte sich schnell einen der limitierten Plätze schnappen.

Diese Speaker solltest du nicht verpassen

Die SMMDays bringen namhafte Expert:innen auf die Bühne, die nicht nur Theorie, sondern echte Praxis-Insights liefern. Mit dabei sind unter anderem:

Björn Tantau (Online-Marketing-Profi) – Meta Ads like a Boss – halbiere Deine Werbekosten und verdopple Deinen Umsatz

(Online-Marketing-Profi) – Meta Ads like a Boss – halbiere Deine Werbekosten und verdopple Deinen Umsatz Anne Grabs (Storytelling-Expertin) – Storytelling – Instagram long-form Videos sind zurück

(Storytelling-Expertin) – Storytelling – Instagram long-form Videos sind zurück Daniela Rorig (Texterin und Social-Media-Expertin) – Brandvoice – mach Dich unvergesslich, nicht unsichtbar!

(Texterin und Social-Media-Expertin) – Brandvoice – mach Dich unvergesslich, nicht unsichtbar! Thomas Schwenke (Rechtsanwalt) – Recht im Social Media Marketing 2025

Das Line-up von Social-Media-Expert:innen auf den SMMDays 2025, © Rheinwerk



Neben den Fachvorträgen und Workshops bietet das Event jede Menge Gelegenheit zum Netzwerken – sei es beim Get-together am ersten Abend oder während der Pausen in der einzigartigen Kinoatmosphäre.

Ob Tageskonferenz, Workshop oder Masterclass – die SMMDays sind ein Muss für alle, die Social Media professionell nutzen wollen. Wer sich noch bis zum 19. März anmeldet, spart mit dem Early-Bird-Angebot.

Alle Infos zu dem Event und zu der Ticketbuchung findest du hier: SMMDays.de

OnlineMarketing.de ist Medienpartner:in der SMMDays 2025.