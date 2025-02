Schon im Dezember 2024 teaserte Google die Möglichkeit an, mit Veo 2 Shorts Content zu kreieren, und überraschte die Branche gleichzeitig mit umfassenden Updates für Imagen 3, die eine noch detailreichere Erstellung von Visuals durch das Bildgenerierungsmodell ermöglichen. Veo 2 punktet derweil mit einem verbesserten Verständnis von Physik und menschlichen Bewegungen – und damit auch mit einem präziseren und realistischeren Output. So können Clips für Shorts erstellt werden, für die das nötige Videomaterial nicht zur Verfügung steht, erklärt YouTube:

Need a specific scene but don’t have the right footage? Want to turn your imagination into reality and tell a unique story? Simply use a text prompt to generate a video clip that fits perfectly into your narrative, or create a whole new world of content. It’s that easy!