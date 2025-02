Navarra bezieht sich in seinem Beitrag auf einen Artikel auf FastCompany; Tech-Redakteur Michael Grothaus berichtete, dass die ByteDance Apps nach ihrer Wiederverfügbarkeit innerhalb weniger Stunden die Charts stürmten.

Auf Android sieht es anders aus. Laut SensorTower-Daten befinden sich TikTok und CapCut nicht einmal unter den 25 meistgeladenen Gratis-Apps im Google Play Store. Das dürfte daran liegen, dass Android User die App bereits vorher über Sideloading installieren konnten.

Die TikTok-Saga geht weiter. Donald Trump ist zurück im Weißen Haus und hat den TikTok-Bann erstmal um 75 Tage pausiert. Sein Argument:

an opportunity to determine the appropriate course forward in an orderly way that protects national security while avoiding an abrupt shutdown of a communications platform used by millions of Americans.