Edits war zunächst nur für iOS User im App Store zur Vorbestellung zu finden. Jetzt können auch Android User diese Option in Anspruch nehmen. Bei den Funktionen erinnert die App stark an CapCut und hilft Creatorn bei der schnellen Video-Content-Optimierung für Reels und andere Formate. Wie das gelingt, hat beispielsweise Meta CEO mit einigen Beispielen bereits vorgemacht. In unserem dedizierten Beitrag dazu kannst du diese ansehen und nachvollziehen, was Edits bei der Videokreation leisten kann.

© Mark Zuckerberg, deimagine via Canva

Edits soll, so verriet Instagram-Chef Adam Mosseri kürzlich, umfassend in das Meta-Ökosystem integriert werden – und außerdem als eine Art Testlabor für Funktionen dienen, die später möglicherweise auch direkt bei Instagram eingebaut werden. Diese Aussicht dürfte viele User freuen, schließlich bietet die App eine Reihe interessanter Funktionen: von KI-gestützten Animationen über automatische Untertitel und Sound Enhancements bis hin zu erweiterten Schriftarten und Hintergründen. Auch Live Insights und Analyse-Tools für Creator sind verfügbar. Außerdem ist es etwa möglich, verschiedene Videos an einem Ort abzuspeichern, um so einen umfassenden Überblick über die eigenen Projekte zu behalten. Und mit Cutouts können einzelne Objekte oder auch Personen aus einem Video herausgeschnitten werden. Reels, die direkt von Edits zu Instagram gepostet werden, erhalten zudem ein Made with Edits Label.