Am 12. Mai geht es beim Digital Bash um die ideale Customer Journey. Unsere Expert:innen verraten dir praxisnah, wie du Touchpoints personalisierst, eine DXP erfolgreich einsetzt, Echtzeit-Monitoring für dein Targeting nutzt und vieles mehr. Sei dabei!

B2B Marketing muss dem B2C-Pendant in nichts nachstehen, wenn Marketing Teams die Potentiale dieser Disziplin effektiv auszuschöpfen wissen. Denn im B2B-Bereich können Unternehmen an vielerlei Stellschrauben drehen, um rasch zu neuen Erfolgen zu gelangen: mehr Aufmerksamkeit, mehr Conversions und mehr Umsatz. Dafür bedarf es nicht immer gleich einer kompletten Neuausrichtung der Strategie. Auch kleine Optimierungen helfen, die Marketing-Ziele zu erreichen. Am 12. Mai erklären dir renommierte Expert:innen aus der Branche ab 9 Uhr, wie du dein B2B Marketing auf das nächste Level hebst. Praxisbeispiele, Zahlen und da Know-how der Speaker untermauern die Insights und Möglichkeiten, die dir geboten werden. Melde dich jetzt kostenlos an, um deiner Customer Journey Feinschliff zu verpassen, Echtzeit-Monitoring zielführend aufzusetzen oder dein Content Marketing auf B2B-Zielgruppen zuschneidest.

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Und das Beste: Du kannst von überall aus teilnehmen. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Speaker beim Digital Bash – B2B

Nach einer Einleitung durch Marc Stahlmann von OnlineMarketing.de wird Johannes Güldenpfenning, Team Leader Content Strategy Analyst bei contentbird, aufzeigen, wie du systematisch Feedback zu deinem Content einholst und so bessere Inhalte, zufriedene Leser:innen und mehr Conversions erreichst. Leistungsstarker Content entlang der Customer Journey ist sein Fachgebiet.

Im Anschluss verrät Lea Michel, ihres Zeichens Senior Marketing Specialist bei Liferay, drei praktische Tipps für die Personalisierung im B2B Marketing. Denn gerade in diesem Bereich klaffen in der Praxis Anspruch und Wirklichkeit noch oft weit auseinander. Eine Digital Experience Platform (DXP) kann bei der Umsetzung helfen.

Über den Wert von DXPs sprechen auch Christian Radermacher, Sales Engineering Manager DACH-Regio bei Sitecore, und Gerrit Taaks, Chief Market Development Officer sowie Executive Board bei Unic. In ihrem Vortrag „Roadmap für B2B-Unternehmen zur erfolgreichen Digital Experience Platform (DXP)“ geht es um veränderte B2B-Einkaufsprozesse, die Unterstützung der Buying Journey und die wichtigsten Schritte von der Vision zur ausgerollten digitalen Lösung im B2B Marketing.

Der Geschäftsführer der eMinded GmbH, Uli Zimmermann, widmet sich ebenfalls der Customer Journey. Der Experte spricht über die Vielzahl der Touchpoints, die Marketer berücksichtigen müssen und bespielen können und gibt wertvolle Tipps zur Verzahnung von Kanälen und Plattformen, um die Customer Journey reibungslos und als starke Experience für User zu gestalten.

Abschließend wird Elena Nikanorova, Head of Digital Media bei fischerAppelt, dir erklären, wie du mithilfe der Daten-Grundlage moderner technischer Lösungen digitale B2B-Kampagnen über mehrere Kanäle hinweg mit präzisem Targeting aussteuern kannst. Dabei gibt es eine Messbarkeit und Echtzeit-Monitoring bietet die Chance, am Puls der Zeit Entscheidungen für eine gelungene Kampagne zu treffen. Die Effekte dieses Ansatzes zeigt sie anhand von Anwendungsbeispielen auf.

Die Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening: Digital Bash – B2B

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de & Moderator | Digital Bash

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de & Moderator | Digital Bash 9:10 – 09:40 Uhr: Wie du leistungsstarken Content für die B2B Customer Journey erstellt

Johannes Güldenpfenning | Team Leader Content Strategy Analyst | contentbird

Johannes Güldenpfenning | Team Leader Content Strategy Analyst | contentbird 9:45 – 10:15 Uhr: Personalisierung im B2B – 3 praktische Tipps

Lea Michel | Senior Marketing Specialist | Liferay

Lea Michel | Senior Marketing Specialist | Liferay 10:20 – 10:50 Uhr: Roadmap für B2B-Unternehmen zur erfolgreichen Digital Experience Platform (DXP)

Christian Radermacher | Sales Engineering Manager DACH-Region | Sitecore; Gerrit Taaks | Chief Market Development Officer, Executive Board | Unic

Christian Radermacher | Sales Engineering Manager DACH-Region | Sitecore; Gerrit Taaks | Chief Market Development Officer, Executive Board | Unic 10:55 – 11:25 Uhr: Content Marketing entlang der Customer Journey

Uli Zimmermann | Geschäftsführer | eMinded GmbH

Uli Zimmermann | Geschäftsführer | eMinded GmbH 11:30 – 12:00 Uhr: Präzises Targeting und Echtzeit-Monitoring für erfolgreiches Digital B2B Marketing – mit Anwendungsbeispielen

Elena Nikanorova | Head of Digital Media | fischerAppelt

Elena Nikanorova | Head of Digital Media | fischerAppelt 12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de & Moderator | Digital Bash

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund ums Thema B2B Marketing mitzunehmen. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – B2B von OnlineMarketing.de.