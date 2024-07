Das Labeln von per KI erstellten Inhalten auf Social Media ist wichtig, damit die User differenzieren können: Was wurde gänzlich per KI erstellt, was mit der Hilfe von KI und was ohne AI Support? Dafür dienen im Meta-Kosmos die KI-Labels. Ihr Wording wird jetzt angepasst, da es nicht immer zutreffend war. Doch auch mit dem neuen Wording bleibt ein Problem für die Creator Economy und die User bestehen.

Schon zu Anfang des Jahres führte Meta die AI Labels ein und gab Creatorn die Möglichkeit, Inhalte zu markieren. Dabei sollte vor allem darauf hingewiesen werden, wenn Content zum größten Teil oder komplett mithilfe von generativen KI-Tools erstellt wurde. Seit Mai 2024 markierte auch Meta selbst organische Inhalte auf den eigenen Plattformen. Doch seither gab es zum Beispiel bei einigen Fotograf:innen Unmut. Denn Meta markierte auch Bilder, die nur mit KI-Tools leicht verfeinert wurden – wie die meisten – , mit dem Label „Made with AI“. Das sei irreführend, merkten einige Creator an. Deshalb ändert der Konzern das Wording für die Labels und fügt von jetzt an den Schriftzug „AI info an“. Im Blog Post schreibt Monika Bickert, Vice President of Content Policy:

Like others across the industry, we’ve found that our labels based on these indicators weren’t always aligned with people’s expectations and didn’t always provide enough context. For example, some content that included minor modifications using AI, such as retouching tools, included industry standard indicators that were then labeled ‘Made with AI.‘ While we work with companies across the industry to improve the process so our labeling approach better matches our intent, we’re updating the ‘Made with AI‘ label to ‘AI info‘ across our apps, which people can click for more information.