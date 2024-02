Aktuell arbeitet Meta noch an dem Feature; im Laufe der kommenden Monate soll die Funktion in allen Sprachen gelauncht werden. Nick Clegg, President of Global Affairs bei Meta, betont in diesem Kontext auch die Wahlen, welche dieses Jahr in vielen Ländern stattfinden und eine klare Kennzeichnung KI-generierter Inhalte noch einmal wichtiger machen.

Während viele KI-generierte Bilder über bestimmte Marker verfügen, welche es externen Plattformen und Tools ermöglichen, diese als KI-erstellt zu erkennen, gilt dies noch nicht im selben Umfang für KI-generierte Audio- und Videoinhalte. Als Alternative zum automatischen Label führt Meta ein Feature ein, mit welchem User Video- und Audio-Content, der mit Künstlicher Intelligenz erstellt wurde, selbst kennzeichnen können. Die Nutzung des Tools ist verpflichtend – andernfalls droht eine Strafe, so Meta. Content, welcher als besonders riskant oder täuschend eingestuft wird, könnte zudem mit einem auffälligeren Label versehen werden, wie die Plattform erklärt:

If we determine that digitally created or altered image, video or audio content creates a particularly high risk of materially deceiving the public on a matter of importance, we may add a more prominent label if appropriate, so people have more information and context.