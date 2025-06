Die große Vision von Meta, Werbung mithilfe von AI so stark zu automatisieren, dass Advertiser eigentlich nur noch ein Produkt vorzeigen müssen, um eine Kampagne an die Hand zu erhalten, nimmt Form an. Denn kürzlich gab CEO Mark Zuckerberg an, schon im kommenden Jahr in die Vollautomatisierung von Ad-Kampagnen überzugehen. Dabei sollen laut Wall Street Journal ganze Kreations- und Distributionsprozesse übernommen werden, während sogar Neuheiten wie Echtzeitpersonalisierung im Kontext der Geolocation im Raum stehen.

Welch einschneidende Wirkung die Entwicklung auf die gesamte Marketing-Welt haben dürfte, zeigt allein ein Blick auf Zahlen aus dem Meta-Kosmos. Die Meta App Family verzeichnete im ersten Quartal des Jahres 3,43 Milliarden Nutzer:innen – und der Werbeumsatz lag schon bei 41,4 Milliarden US-Dollar. Diesen pusht der Konzern immer weiter. So wird Threads, Metas „next major social app“ mit über 350 Millionen monatlich aktiven Usern, jetzt mit Werbung bespielt. Außerdem arbeitet man am Launch neuer Standalone Apps – zuletzt etwa Edits –, die neue Inventare für Ads bieten könnten. Und das immense Investment in neue KI-Lösungen weist den Weg in eine KI-gestützte Zukunft, auch für die Werbetreibenden.

Die Daten, die Meta inzwischen auch in der EU für das KI-Training heranzieht, helfen dem Konzern eigene Modelle wie jene aus der Llama 4-Reihe zu optimieren. Öffentliche Beiträge und Interaktionen mit der Meta AI – die es jetzt ebenso als App gibt – unterstützen dieses Bestreben. Zudem teilt Meta laut Axios derweil die AI Teams auf, in AI Products und AGI Foundations, um noch schneller operieren zu können.

Und während für die populären Plattformen immerzu neue Werbeformate und -lösungen bereitgestellt werden, entwickelt sich der Plan zur weitgehend autonomen Kampagnenentwicklung direkt über Meta. Neue Werbeoptionen umfassen unter anderem Reels Trending Ads, Partnership Ads Updates und die Video Expansion für Facebook, gesponserte Testimonial-Kommentare bei Reels und Video-Ads auf Threads.

Außerdem hat Meta zuletzt die KI-optimierten Advantage+-Kampagnen umfassend erweitert und beispielsweise eine vereinfachte Kampagnenstruktur innerhalb der Advantage+ Suite integriert, wobei das Advantage+ on Label signalisiert, wenn die fortschrittlichsten KI-Optimierungen genutzt werden.

Aber bis 2026 möchte Mark Zuckerberg mit seinem Konzern noch weitergehen. Die KI-Automatisierung ganzer Kampagnen steht auf dem Plan.

Die Werbebranche ist in Aufruhr, da sie befürchtet, durch Gen AI-Lösungen mehr Kontrolle zu verlieren, die Meta an die KI weitergibt und in Umsatz umwandeln möchte. Mark Zuckerbergs Plan für eine Art Blackbox bei den Meta Ads, die mehr oder minder jegliche Kreation und Aushandlung der Ad Creatives und Performance durch Dritte in der Mitte wegfallen ließe, sorgt für Beunruhigung. Künftig sollen Unternehmen Meta einfach ein Werbeziel mitteilen, das Budget und die Bankdaten. Kürzlich sagte Mark Zuckerberg dazu auf der Stripe Conference:

The basic end goal here is any business can come to us, say what their objective is — we get new customers to do this thing, or sell these things — tell us how much they’re willing to pay to achieve those results, connect their bank account, and then we just deliver as many results as we can. In a way, it’s kind of like the ultimate business results machine. I think it’d be one of the most important and valuable AI systems that gets built.