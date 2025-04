Meta bringt mit Scout und Maverick zwei sofort nutzbare Modelle ins Rennen – beide offen verfügbar auf llama.com und Hugging Face. Das Flaggschiff Behemoth bleibt vorerst in der Preview, dient aber schon jetzt als leistungsstarker „Teacher“ in der Co-Distillation der kleineren Modelle.

Während andere Big Player noch an der nahtlosen Integration arbeiten, ist Metas neuestes KI-Update außerdem schon live auf Plattformen wie Instagram, dem Facebook Messenger und auf WhatsApp. User können also direkt im Feed oder Chat auf die neuesten Modelle zugreifen – und erleben, was multimodale KI im Alltag bedeutet. Doch was genau steckt hinter Llama 4 Scout, Maverick und dem Preview-Modell Behemoth? Und warum feiern Entwickler:innen und KI-Expert:innen wie Jens Polomski bei einem Llama 4-Modell sogar von einem „der größten und leistungsfähigsten Modelle, die je gebaut wurden“?

Ein Blick in die Meta-Welt zeigt: Diese Modelle setzen neue Standards in Sachen Effizienz, Multimodalität und Offenheit – mit potenziellen Auswirkungen auf Marketing, Content-Erstellung und Kund:innenkommunikation.

© Meta via Canva

Meta AI in WhatsApp und Instagram: Multimodale Intelligenz direkt im Messenger

Ein Scroll durch die Instagram Direct Messages oder den WhatsApp Chats wirkt derzeit ziemlich futuristisch: Meta AI mit Llama 4 antwortet auf Eingaben, generiert auf Wunsch Bilder, analysiert Texte oder bietet kreative Impulse. Auch wir bei OnlineMarketing.de können Meta AI bereits direkt nutzen – etwa im Direct-Message-Bereich von Instagram. Allerdings bislang noch Llama 3.2, die Integration von Llama 4 dürfte aber zeitnah folgen. Dort erscheint die neue KI-Funktion prominent in der Suchleiste und lädt dazu ein, Fragen zu stellen oder Vorschläge zu erhalten. In unserem Test wurde beispielsweise gefragt: „Welcher Hashtag passt zu Metas Llama 4 Reihe?“. Die Funktion wirkt dabei nahtlos integriert und zeigt, wie natürlich sich Metas KI bereits in alltägliche Kommunikationsprozesse einfügt – ohne separate App oder technischen Aufwand.

Meta AI ist in Instagram bereits integriert – auch im DM-Bereich unseres Accounts, © eigener Screenshot

Meta AI beantwortet Hashtag-Fragen zur Llama 4-Reihe direkt im Instagram Chat, eigener Screenshot

Erste Eindrücke zeigen: Die Reaktionsgeschwindigkeit ist hoch, die Bildqualität ansprechend – und das Ganze ist eingebettet in ein intuitives Interface.