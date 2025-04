Metas Konkurrenz von OpenAI hat zuletzt nach Informationen von Insidern erwogen, eine Art Social Feed zu erstellen. Dieser soll dem Vernehmen nach vor allem auf die populäre KI-Bildkreation mithilfe von GPT-4o Image Generation einzahlen und sowohl Content von Usern zeigen als auch Raum für die Datensammlung für das KI-Training und womöglich sogar die Integration von Ads schaffen. Jetzt hat Meta eine ähnlich gelagerte Lösung in die Meta AI App integriert. Der Discover Feed soll den Social-Media-Charakter mit der KI-Leistung kombinieren. Im Blog Post heißt es:

And just like all our platforms, we built Meta AI to connect you with the people and things you care about. The Meta AI app includes a Discover feed, a place to share and explore how others are using AI. You can see the best prompts people are sharing, or remix them to make them your own. And as always, you’re in control: nothing is shared to your feed unless you choose to post it.