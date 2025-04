Ab dieser Woche nutzt Meta Milliarden von User-Daten aus Deutschland und weiteren EU-Ländern, um die eigene KI zu trainieren. Noch vor weniger als einem Jahr stoppte der Konzern den Roll-out der umfassenden Meta AI in der Europäischen Union, weil die irische Datenschutzbehörde gegen ein solches KI-Training mit User-Daten erfolgreich Beschwerde eingelegt hatte. Seinerzeit sah Meta in der Forderung der Behörde einen Rückschritt für europäische Innovation und Wettbewerb in der KI-Entwicklung. Seither sind einige Monate verstrichen, das European Data Protection Board hat Metas ursprünglichen Ansatz gebilligt und seit kurzem können User in der EU ebenso auf die Meta AI zugreifen, im Messenger, bei Instagram, Facebook oder auch WhatsApp. Erste Nutzer:innen haben dabei sogar Zugriff auf Metas brandneues Llama 4-Modell.

Wenig überraschend kommt daher jetzt die Nachricht, dass Meta doch bestimmte Nutzer:innendaten für das KI-Training heranziehen wird. Das rahmt der Konzern allerdings äußerst positiv mit dem Worten: „Making AI Work Harder for Europeans“. Während Datenschützer:innen und User beunruhigt sein mögen, gibt es eine Widerspruchsoption. Und es sind längst nicht alle Daten betroffen.

Die Datennutzung für das KI-Training soll laut Meta Millionen von User und Unternehmen langfristig unterstützen. Denn mehr Kontext von Nutzer:innen hilft dem Konzern, die KI mit Details zu Nutzungsgewohnheiten, Conten-Mustern und menschlicher Sprache zu optimieren. Dabei ist der Ansatz keineswegs Meta vorbehalten; man verweist im Blog Post auf die Praktik, die ebenso von der Konkurrenz genutzt wird.

[…] It’s important to note that the kind of AI training we’re doing is not unique to Meta, nor will it be unique to Europe. This is how we have been training our generative AI models for other regions since launch. We’re following the example set by others including Google and OpenAI, both of which have already used data from European users to train their AI models. We’re proud that our approach is more transparent than many of our industry counterparts.