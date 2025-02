Das Bild zeigt die neue Meta AI-Funktion in den Instagram DMs, mit der Nutzer:innen direkt aus Chats Aufgaben erstellen können. Die linke Seite des Bildes zeigt einen geöffneten Direct Message Chat, in dem ein User eine Nachricht erhalten hat. Durch ein Kontextmenü kann die Option „Create task“ ausgewählt werden. Die rechte Seite des Bildes zeigt das daraufhin geöffnete Meta AI Task Interface, in dem Nutzer:innen die Aufgabe mit Datum, Uhrzeit und Wiederholungsoptionen festlegen können.

Sollte sich das Experiment als erfolgreich erweisen, könnte diese Funktion besonders für Brands, Creator und Community Manager von Nutzen sein, um To-Dos effizienter zu verwalten. Meta AI würde dabei automatisch Aufgaben aus Chats extrahieren und strukturieren, sodass wichtige Erledigungen nicht mehr in Nachrichtenverläufen verloren gehen.

Mit dieser neuen Funktion tritt Meta in direkte Konkurrenz zu Produktivitäts-Tools wie Notion, Asana und Trello, die auf Aufgabenverwaltung und kollaboratives Arbeiten spezialisiert sind.

Mehr Monetarisierung und Automatisierung auf Instagram

Mit Testimonials eröffnet Instagram Creatorn eine zusätzliche Einnahmequelle, indem sie bezahlte Kommentare direkt in Anzeigen platzieren können. Meta verspricht mehr Transparenz, doch der schmale Grat zwischen Werbung und authentischer Meinung wird weiter ausgereizt. Creator müssen genau abwägen, wie oft sie solche Kooperationen eingehen, um ihre Glaubwürdigkeit nicht zu verlieren.

Meta AI bringt eine neue Effizienz für Unternehmen und Creator, indem Aufgaben direkt aus DMs generiert und verwaltet werden können. Besonders für Community Manager könnte dieses Feature den Arbeitsalltag erleichtern. Gleichzeitig verstärkt Instagram damit seinen Fokus auf Automatisierung und datenbasierte Optimierung.

Diese Entwicklungen zeigen, wie stark Instagram seine Plattform in Richtung professioneller Monetarisierung und smarter Workflows ausbaut. Creator profitieren von neuen Möglichkeiten, müssen jedoch bewusst mit den Veränderungen umgehen, um ihre Authentizität und den Bezug zu ihrer Community zu bewahren.