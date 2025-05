Während Werbetreibende den Roll-out positiv aufnehmen und nicht zuletzt auch Meta selbst profitiert, sind viele User alles andere als erfreut. Schließlich war Threads bislang eine der wenigen großen Social-Plattformen, die gänzlich ohne Werbung auskamen. Der Schritt hin zur Ad-Integration kam jedoch nicht überraschend – und auch der Launch von Video-Ads war zu erwarten, schließlich wurden vertikale Video-Ads bei Competitor X schon im Februar 2024 eingeführt.

Zunächst wird nur eine kleine Zahl an Advertisern die Möglichkeit erhalten, Video-Ads im 16:9- oder 1:1-Format auf der Plattform zu testen. Die Werbeanzeigen sollen zwischen organischen Inhalten platziert werden, um Unternehmen einen neuen Zugang zu ihrer Zielgruppe zu bieten, so Threads. Viele Fragen bleiben derweil bislang unbeantwortet, etwa bezüglich der Häufigkeit oder auch der Kosten der Ads.

Reels Trending Ads, Partnership Ads Update und Video Expansion für Facebook

Neben den Video-Ads für Threads hat Meta eine Reihe weiterer Neuerungen für die eigenen Plattformen angekündigt. Besonders interessant für Advertiser dürften die Reels Trending Ads sein – ein Content-Targeting-Produkt, welches die Integration von Werbeanzeigen direkt nach den derzeit beliebtesten Creator Reels ermöglicht. Darüber hinaus können Werbetreibende testweise auf ein KI-gestütztes Feature im Instagram Creator Marketplace zurückgreifen, das ihnen Echtzeit-Insights zu aktuellen Trends bietet – inklusive passender Reels-Inhalte und empfohlener Creator für Partnership Ads-Kampagnen.

Trends-Analyse im Creator Marketplace, © Meta (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht)

Letztere erhalten künftig zudem – bei Bedarf – einen neuen Look: Bislang wurden sowohl der Name der Brand als auch jener des Partners im Header angezeigt. Nun erhalten Werbetreibende die Möglichkeit, lediglich den Namen des Creators hervorzuheben. Das Feature bietet Marken mehr Flexibilität und Kontrolle, dürfte jedoch auch für Kritik sorgen – schließlich wird die kommerzielle Absicht der Kooperation für Nutzer:innen so weniger transparent.

Alternativer Header für die Partnership Ads, © Meta

Auch die Facebook Reels erhalten ein Update: Mit dem Roll-out von Video Expansion können Creative Assets angepasst werden, indem in jedem Video-Frame unsichtbare Pixel generiert werden – so wird das Seitenverhältnis erweitert, was wiederum für ein immersiveres Erlebnis sorgen soll.

Dein Content wurde entfernt? Threads liefert Antworten

350 Millionen – so viele Nutzer:innen sind mittlerweile monatlich auf Threads aktiv. Das sind 30 Millionen mehr, als die Plattform im vorigen Quartal vorweisen konnte. Auch die in der App verbrachte Zeit ist laut Meta CEO Mark Zuckerberg deutlich gestiegen – aus einem bestimmten Grund.

© Viralyft – Unsplash (Änderungen wurden vorgenommen via Canva)

Die zahlreichen User der Meta-Plattform können jetzt auf ein Feature zurückgreifen, das sie dabei unterstützt, tiefere Einblicke in ihren Account-Status zu erhalten. Wer sich also darüber wundert, dass der eigene Content entfernt wurde oder plötzlich nicht mehr empfohlen wird, kann sich im Account-Status ab sofort über mögliche Gründe hinter den Änderungen informieren – und sich bei der Plattform beschweren, sollte diese hierbei einen Fehler gemacht haben.