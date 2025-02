Auch lange, immersive Inhalte werden bei der TV-Nutzung vielfach rezipiert und erobern das Wohnzimmer. Noch 2024 hatte Mohan angekündigt, dass YouTube das Wohnzimmer als nächsten großen Rezeptionsraum erobern möchte. YouTube positioniert sich zudem zunehmend als starke Konkurrenz für klassische Podcast-Plattformen. In den USA wird YouTube am häufigsten für die Podcast-Rezeptionen genutzt.

Ein weiteres Zeichen für das Wachstum: Die Plattform verzeichnete im vergangenen Jahr über 40 Prozent mehr Kanalmitgliedschaften, ein Hinweis darauf, dass immer mehr Nutzer:innen bereit sind, ihre Lieblings-Creator finanziell zu unterstützen. 40 Prozent der Watchtime kommen mit Dubbed Audio durch User zustande, die ein Video in einer ausgewählten Sprache mit Dubbed Audio ansehen.

KI als YouTubes große Wette und mehr Möglichkeiten für Creator

YouTube investiert stark in KI-Tools, die Creator unterstützen sollen, von Videovorschlägen und Thumbnail-Generierung bis hin zur automatisierten Übersetzung. Besonders spannend: Das Auto Dubbing Feature, das es Creatorn mithilfe von KI ermöglicht, ihre Videos ohne großen Aufwand in mehrere Sprachen zu übersetzen. In seinem Schreiben kündigt Mohan an, dass die automatische Synchronisierungsfunktion noch im Februar für alle YouTuber im YouTube-Partner:innenprogramm verfügbar sein wird.

Die Kehrseite der KI-Expansion bleibt jedoch ein kontroverses Thema. Kritiker:innen befürchten, dass minderwertige, massenhaft produzierte KI-Inhalte die Plattform überfluten könnten. Andererseits sehen viele in der KI ein wertvolles Werkzeug, das kreative Prozesse ergänzt, statt sie zu ersetzen.

Schutz vor KI-Missbrauch

Ein weiteres großes KI-Projekt betrifft die Erkennung und Verwaltung von künstlich generierten Inhalten. YouTube erweitert ein Pilotprogramm, das mit der Creative Artists Agency entwickelt wurde. Damit erhalten Creator mehr Kontrolle darüber, wenn ihr Gesicht oder ihre Stimme in KI-generierten Inhalten genutzt wird. Dieses Feature knüpft an bereits existierende Copyright-Erkennungen an, um Missbrauch zu verhindern.

Zukünftig könnte diese Technologie nicht nur den Schutz von Creator stärken, sondern auch neue Standards für den verantwortungsvollen Umgang mit KI-generierten Inhalten auf digitalen Plattformen setzen. Doch YouTube denkt Schutzmaßnahmen noch weiter.

Altersverifikation durch Machine Learning

Nicht nur Creator, sondern auch junge Nutzer:innen sollen besser geschützt werden. Laut dem Social-Media-Experten Matt Navarra setzt YouTube auf maschinelles Lernen, um das Alter von Nutzer:innen einzuschätzen.