Mit KI automatisch synchronisierte Videos in mehreren Sprachen – entdecke, wie YouTube jetzt noch mehr Creatorn dabei hilft, ein globales Publikum zu erreichen!

YouTube hat seine KI-basierte Funktion zur automatischen Synchronisation auf Hunderttausende von Kanälen im YouTube-Partner:innenprogramm ausgeweitet, insbesondere auf solche, die Wissens- und Informationsvideos bieten. Diese Technologie ermöglicht es, Videos automatisch in verschiedene Sprachen zu übersetzen und zu synchronisieren, wodurch Inhalte einem breiteren internationalen Publikum zugänglich gemacht werden.

So funktioniert Auto Dubbing auf YouTube

Die Funktion, die seit Juni 2023 mit Hunderten von Creator getestet wurde, übersetzt englische Videos in Sprachen wie Französisch, Deutsch, Hindi, Italienisch, Spanisch, Indonesisch, Japanisch und Portugiesisch. Umgekehrt werden Videos in diesen Sprachen ins Englische synchronisiert. Beim Hochladen eines Videos wird automatisch eine synchronisierte Version erstellt. Creator haben die Möglichkeit, diese vor der Veröffentlichung zu überprüfen, nicht zu veröffentlichen oder zu löschen. Das nachfolgende Bild veranschaulicht, wie YouTube automatisch generierte Synchronisationen in der mobilen Ansicht kennzeichnet und zusätzliche Informationen zur Funktionalität bereitstellt.

So funktioniert YouTube Dubbing, © YouTube

Die automatische Synchronisation für YouTube-Videos basiert auf einer einfachen und intuitiven Handhabung, die es Creatorn ermöglicht, ihre Inhalte mühelos in verschiedenen Sprachen bereitzustellen. Hier sind die Schritte im Detail:

Video hochladen

Wie gewohnt laden Creator ihre Videos auf YouTube hoch. Die Plattform erkennt die Originalsprache des Videos automatisch und erstellt synchronisierte Versionen in den verfügbaren Zielsprachen – ganz ohne zusätzlichen Aufwand. Synchronisierte Videos prüfen

Die übersetzten und synchronisierten Videos erscheinen im YouTube Studio unter dem Bereich „Sprachen“. Creator können die Ergebnisse anhören und bei Bedarf Anpassungen vornehmen. Nicht zufrieden mit einer Synchronisation? Kein Problem – sie kann jederzeit zurückgezogen oder gelöscht werden. Verfügbarkeit prüfen

Für Creator, die sich unsicher sind, ob die Funktion auf ihrem Kanal aktiviert ist, bietet das YouTube Studio eine Übersicht. Unter „Erweiterte Einstellungen“ lässt sich feststellen, ob die automatische Synchronisation für den eigenen Kanal freigeschaltet wurde. Hier können auch alle Synchronisationen vor der Veröffentlichung überprüft werden.

Laut einem Support-Dokument bietet YouTube zudem Optionen, Synchronisationen rückgängig zu machen oder zu löschen.

YouTubes Auto Dubbing: Trotz Qualitätseinbußen ein vielversprechender Schritt zur globalen Reichweite

Das neue KI-Feature von YouTube erscheint auf den ersten Blick zwar vielversprechend, hält für User aber noch einige Nachteile bereit. Besonders störend: YouTube aktiviert das KI-Feature standardmäßig, erschwert die Deaktivierung und liefert dabei häufig automatisch erstellte, mangelhafte Übersetzungen.

Auch deswegen arbeitet YouTube daran, künftige Updates so zu gestalten, dass Tonfall, Emotionen und selbst die Umgebung des Originalmaterials besser nachgeahmt werden und insgesamt natürlicher klingen. Das Unternehmen betont vor diesem Hintergrund, dass die Technologie noch neu ist und vereinzelt Ungenauigkeiten auftreten, bemüht sich aber, die Präzision kontinuierlich zu erhöhen. Ein Beispiel dafür liefert etwa die englische Synchronisation eines französischen Videos zur Zubereitung von Kartoffelgratin, an dem man sowohl das Potenzial als auch den Verbesserungsbedarf der neuen Funktion erkennen kann.

Letztlich wird sich erst in der Praxis zeigen, ob die angekündigten Verbesserungen ausreichen, um die Nutzungserfahrung nachhaltig zu steigern und die anfänglichen Kritikpunkte aus der Welt zu schaffen. Sicher ist: Die Einführung dieser Funktion stellt einen bedeutenden Schritt in der Nutzung von KI zur Überwindung von Sprachbarrieren dar und bietet Creatorn die Möglichkeit, ihre Reichweite auf ein globales Publikum auszudehnen.