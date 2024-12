Die Videoplattform YouTube ist für all jene, die ihre KI-Modelle auf Basis umfassender und möglichst vielfältiger, aktueller wie historischer Inhalte trainieren möchten, eine wahre Goldgrube. Über 500 Stunden neuer Content wird jede Minute hochgeladen, mehr als zwei Milliarden User nutzen die Plattform regelmäßig und YouTube ist gleichzeitig ein Ort zum Streaming, Musikhören, Podcasts-Entdecken, News-Rezipieren und Shorts-Durchscrollen. Doch die Nutzungsbedingungen der Plattform untersagen Dritten per se, die Inhalte der Creator, wenngleich öffentlich, einfach für eigene Trainingszwecke zu nutzen. Für diesen Kontext gibt es jetzt ein großes Update, das Tech-Unternehmen wie OpenAI, Meta und Co. Hoffnung macht. Dabei bleibt Googles Sonderrolle im Rahmen der Nutzung von YouTube-Videos unberührt.

Haben schon einige Unternehmen öffentliche YouTube-Videos verwendet, um ihrer KI-Modelle zu trainieren? Entsprechende bestätigte Fälle gibt es nicht. Allerdings wurde dem KI-Unternehmen OpenAI der Vorwurf bereits in Bezug auf die Kreation von Sora gemacht und die ehemalige CTO Mira Murati konnte diesen Anfang des Jahres kaum glaubhaft entkräften. Es ist durchaus vorstellbar, dass einige Unternehmen öffentliche Inhalte wie Texte, Videos und Visuals für das Training genutzt haben, ohne die relevanten Lizenzen dafür zu haben.

Im Rahmen der Nutzung von Videos, die auf YouTube zu finden sind, möchte die Plattform jetzt mehr Klarheit schaffen. Wie bereits im September angekündigt, wird in den kommenden Tagen eine Opt-in-Option für Creator und Rechtehalter:innen von Videos integriert. Diese ermöglicht ihnen, selbst zu bestimmen, ob Third Parties ihre Inhalte für das KI-Training nutzen dürfen.

[…] Over the next few days, we’ll be rolling out an update where creators and rights holders can choose to allow third-party companies to use their content to train AI models directly in Studio Settings under ‘Third-party training.‘ To be eligible for AI training, a video must be allowed by the creator as well as the applicable rights holders. This could include owners of content detected by Content ID […].