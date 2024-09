Der Einfluss von generativer Künstlicher Intelligenz macht auch vor der Videoplattform YouTube nicht Halt. Diese wird zusehends mit neuen Features ausgestattet, die sowohl die Kreation von Videos als auch die Plattform-Experience optimieren sollen. So experimentierte die Google-Tochter in der jüngeren Vergangenheit bereits mit einem Brainstorming Feature des KI-Bots Gemini für Creator, während Videoempfehlungen ebenfalls über Gemini generiert werden können. Zudem wurde zuletzt auch eine Conversation AI auf YouTube getestet. Mit dieser können User dank der KI Informationen zu Videos einholen. Der Ask Button – erkenntlich am Symbol, das auch Googles KI-Chatbot Gemini trägt – ermöglicht den Chat mit der KI. In diesem können die User die KI zu Inhalten aus dem aktuellen Video fragen, sie um eine Zusammenfassung oder die Nennung ähnlicher Inhalte bitten. Und ein neues Feature in Bezug auf KI-Zusammenfassungen ist jetzt ebenfalls in der Suche aufgetaucht.

Die Künstliche Intelligenz ist zu einem der absoluten Kernthemen für YouTube avanciert. Das bekräftigte der CEO Neal Mohan bereits zu Jahresbeginn:

We want to help everyone create. AI should empower human creativity, not replace it. And everyone should have access to AI tools that will push the boundaries of creative expression.