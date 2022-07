Twitter is working on in-app Podcast player https://t.co/HB2kd9k2CN pic.twitter.com/ACNafwmMfB

Chancen des Podcast Players von Twitter

Podcasts überzeugen einerseits Hosts und Marketer durch vielfältige reichweitenstarke Möglichkeiten und andererseits Hörer:innen durch unterhaltende oder auch rein informative Inhalte, denen sogar nebenbei, beispielsweise beim Sport oder beim Putzen, gelauscht werden kann.

Bei Twitter können Podcaster zukünftig ihre Spaces Sessions aufnehmen und diese direkt in der App für die Follower zur Verfügung stellen. Zusätzlich haben Hosts die Option, eine weitere populäre Plattform zur Verbreitung ihrer Inhalte zu nutzen.

