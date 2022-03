Twitter is working on Podcasts tab pic.twitter.com/64tTd3XPdu

Paluzzi selbst gibt via Twitter an, dass er noch keine weiteren Informationen im Code der App finden konnte. Twitter selbst hat zu diesem Feature, das möglicherweise demnächst ausgerollt wird, noch nichts Offizielles verlauten lassen.

Potential für Podcaster

Vorstellbar ist, dass User der Twitter App (und von Twitter im Web) künftig mit einem Klick auf das Tab zu Podcasts gelangen, die Creator für die Plattform zur Verfügung stellen. Einerseits könnten so diejenigen, die ihre Spaces Sessions aufnehmen, diese als Podcasts direkt bei Twitter für die Follower zur Verfügung stellen. Andererseits hätten Podcaster die Option, eine weitere populäre Plattform zur Verbreitung ihrer Inhalte zu nutzen. Eine, die einerseits so nah am Puls der Zeit und an aktuellen Ereignissen liegt wie kaum ein Konkurrenzmedium. Und eine Plattform, die immerhin 217 Millionen monetarisierbare täglich aktive User (mDAU) zählt.

Sollte die Funktion demnächst ausgerollt werden, wird Twitter die Neuigkeiten dazu über die eigenen Kanäle verkünden. Doch bis dahin dürften Paluzzi und Wong noch mehr Insights zur Entwicklung des Features teilen, wenn es weiterhin bearbeitet wird.