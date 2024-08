Der Einsatz generativer KI soll Advertisern langfristig neue Möglichkeiten im Werbeumfeld Reddits ermöglichen. In Kombination mit KI-basierten Suchergebnissen könnten auf der Plattform also künftig auch Ads im Kontext dieser Ergebnisse integriert werden, ähnlich wie bei Google und Microsoft. Noch ist das aber keine bestätigte Entwicklung, wenngleich sie nahe liegt.

Beim Werbeumsatz konnte sich das Unternehmen über eine positive Entwicklung freuen. Im Jahresvergleich stieg dieser um 41 Prozent auf 253 Millionen US-Dollar an. Der Gesamtumsatz im zweiten Quartal lag bei 281 Millionen US-Dollar. Steve Huffmann kommentierte:

We had a strong quarter across the board and more people are visiting Reddit than ever before. Our work to improve the platform is driving results and we are well positioned to continue to grow and deliver on our long term mission.