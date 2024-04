Seit dem Börsengang am 21. März 2024, bei dem der Wert von Reddit zeitweise auf neun Milliarden US-Dollar stieg, zeigt sich das Unternehmen innovativ in verschiedenen Bereichen – sowohl in der Entwicklung von neuen Ads-Varianten als auch in der Optimierung der Plattform.

Reddit hat kürzlich die Einführung von Dynamic Product Ads auf dem eigenen Blog bekanntgegeben, eine Neuerung, die das Werbeangebot der Plattform wesentlich erweitert. Diese dynamischen Produktanzeigen sind darauf ausgelegt, Marken dabei zu unterstützen, potentielle Kund:innen bereits in der Entdeckungsphase zu erreichen. Die Dynamic Product Ads ermöglichen es Werbetreibenden, ihre Produkte in den relevantesten Subreddits zu präsentieren, um so die Nutzer:innen zu erreichen, die aktiv nach Produktempfehlungen suchen.

Dynamic Product Ads, © Reddit

Die Dynamic Product Ads bieten unter anderem Funktionen wie Instant Campaign Creation, die es ermöglicht, Anzeigen in Echtzeit mit den neuesten Bildern, Preisen und Produktinformationen zu aktualisieren. Zusätzlich vereinfachen neue Targeting-Optionen wie Retargeting und Prospecting das Erreichen der richtigen Zielgruppe, basierend auf deren Verhalten und Präferenzen sowohl auf als auch außerhalb von Reddit. Jim Squires, Executive Vice President, Business Marketing and Growth bei Reddit, betont die Effektivität der neuen Ads:

Dynamic Product Ads sind der Kern unseres breiteren Shopping-Ökosystems und Reddits kontextbezogenes, personalisiertes Werbeangebot für E-Commerce-Kund:innen. Die Nutzer:innen von Reddit bieten einen hohen Mehrwert, da sie mehr Zeit in der Recherche- und Überlegungsphase ihrer Kaufentscheidung verbringen, was letztendlich zu einer sichereren und wertvolleren Kaufentscheidung führt. Dynamic Product Ads ermöglichen es Marken, auf den reichhaltigen, intensiven Produktkonversationen aufzubauen, weshalb viele Nutzer:innen zu Reddit kommen.

Tests mit Werbekund:innen im ersten Quartal 2024 haben gezeigt, dass die Dynamic Product Ads einen bis zu 1,9-fach höheren Return on Ad Spend (ROAS) im Vergleich zu herkömmlichen Kampagnen erzielen.

Verbesserungen der mobilen Benutzer:innenoberfläche für optimierte Interaktionen

Parallel zu den Dynamic Product Ads hat Reddit auch Updates für die mobile App eingeführt, die darauf abzielen, die User-Interaktion zu verbessern. Zu den neuen Funktionen gehören schnellere Ladezeiten für Kommentare und ein vereinfachter Zugang zu diesen, was die Teilnahme an Diskussionen erleichtert. Ein neuer Medienplayer und verbesserte Übergänge zwischen Inhalten sind ebenfalls Teil des Updates, was das Engagement in der App erleichtern soll.

Erst vor wenigen Wochen gab Reddit bekannt, dass es einen 60 Millionen US-Dollar schweren Deal mit Google gibt, der User Content für das KI-Training von Googles Modellen freigibt. Das sorgte in manchen Communities für Kritik, bringt dem Unternehmen aber viel Geld ein. Mit diesem Kapital kann Reddit die App stetig verbessern.