Vor dem lang erwarteten Börsengang, der das Unternehmen mit mindestens fünf Milliarden US-Dollar bewerten könnte, hat Reddit einen Lizenzvertrag mit einem namhaften, aber noch ungenannten KI-Unternehmen abgeschlossen. Dieser Deal, bei dem Reddit laut Bloomberg-Berichten jährlich etwa 60 Millionen US-Dollar erhalten soll, markiert einen strategischen Zug, um die Position Reddits auf dem Markt zu stärken.

Reddit bietet dem KI-Unternehmen Zugang zu seiner umfangreichen Plattform für nutzer:innengenerierte Inhalte. Die Inhalte, von tiefgründigen Diskussionen in über 130.000 Subreddits bis hin zu vielfältigen Nutzer:innenkommentaren, bieten eine wahre Datengoldgrube für das Training von KI-Modellen. Die Entscheidung, einen Lizenzvertrag einzugehen, kommt zu einem Zeitpunkt, in dem noch immer Stimmen laut werden, dass KI-Unternehmen Daten aus dem offenen Web nutzen, oft ohne explizite Zustimmung der Urheber:innen. Klagen wie jene der New York Times gegen OpenAI und Microsoft Ende 2023 haben die Notwendigkeit für rechtlich abgesicherte Zugänge zu qualitativ hochwertigen Datenquellen hervorgehoben.

Obwohl Reddit schon im Dezember 2021 die Weichen für den Börsengang gestellt und die notwendigen Dokumente bei der US-Börsenaufsicht eingereicht hatte, blieben weitere Schritte in Richtung Börsengang zunächst aus. Der kürzlich abgeschlossene KI-Deal jedoch verspricht Reddit nicht nur finanzielle Vorteile, sondern könnte auch sein Image als innovatives und technologisches Unternehmen stärken. Dies könnte bei Investor:innen und Analyst:innen gleichermaßen für Begeisterung sorgen und einen erfolgreichen Börsengang unterstützen.

Es ist noch unklar, wie die Reddit Community insgesamt auf den KI-Deal reagieren wird. Bereits jetzt haben einige Nutzer:innen ihre Besorgnis und Unzufriedenheit auf der Plattform zum Ausdruck gebracht. Ein markantes Beispiel ist ein Kommentar eines Reddit Users, der nach seinem Anteil am Deal fragt. Darauf antwortet ein anderer User treffend, dass man selbst zum Produkt wird, wenn man einen Dienst kostenlos in Anspruch nimmt.

Auch frühere Entscheidungen, wie etwa die Einführung von Gebühren für den Zugriff auf APIs, haben zu gemischten Reaktionen der Community geführt. Reddit hatte die Voraussetzungen für den API-Zugriff auf Plattform- und Community-Daten derart verändert, dass große Unternehmen für Daten-Sets (etwa zum Trainieren von Large Language Models im KI-Kontext) Verträge abschließen und dafür bezahlen mussten.

Trotz der gemischten Reaktionen könnte der kürzlich abgeschlossene KI-Deal nicht nur finanzielle Vorteile für Reddit bringen, sondern auch die Weiterentwicklung der KI-Technologie vorantreiben und damit langfristig positive Auswirkungen für alle Beteiligten haben. Timo Pelz, ehemaliger VP of Marketing Business bei Reddit, hob die Bedeutung von Reddit als Datenquelle in einem früheren Interview mit OnlineMarketing.de hervor:

Ein spannender Case, der in dem Kontext vielleicht interessant ist: Die Tatsache, dass Reddit sehr textbasiert ist, liefert natürlich ein interessantes Korpus an Informationen, das für KI natürlich sehr leicht nutzbar ist. Das heißt, wir sehen Use Cases, die nicht von uns ausgehen, aber die Reddit nutzen. Es gibt zum Beispiel Klarna, die eine Künstliche Intelligenz trainiert und dafür auf die Buy it for life Community zurückgegriffen haben, um herauszufinden: Was sind denn pro Kategorie die am meisten empfohlenen Produkte. Die haben das an eine Environmental-Sustainability-Kampagne gekoppelt und dann gesagt: According to Reddit – das ist die Autorität, die Menschen dort sind ehrlich und nicht incentiviert Produkte anzupreisen –, das sind die Produkte, die ihr euch kaufen könnt, die ganz lange halten.