Google hat inzwischen das Privileg, aktuelle Reddit-Inhalte in den Suchergebnissen anzeigen zu können. Auf Bing, DuckDuckGo und anderen populären Suchmaschinen werden keine neueren Reddit Posts mehr angezeigt. Das Crawling ist ihnen nicht mehr möglich, wie 404 Media berichtet. Die Ausnahme bildet Google. Denn mit dem Suchmaschinenunternehmen hat Reddit dieses Jahr einen mit 60 Millionen US-Dollar pro Jahr dotierten Deal zur Content-Kooperation abgeschlossen – pünktlich zum Börsengang Reddits.

Reddit erklärt die Veränderung am robots.txt-Protokoll allerdings nicht mit dem Google Deal, sondern hat einen anderen Grund angegeben. Derweil baut das Unternehmen die eigenen Werbeoptionen aus.

Es liegt nahe, dass Googles Deal mit Reddit der Suchmaschine einen Vorteil bei der Anzeige relevanter Inhalte Reddit verschafft haben könnte. Reddit Content ist in den vergangenen Monaten vielfach als Referenzquelle in den Suchmaschinen aufgetaucht, zuweilen gar in übertriebenem Maße. Auch die Nutzung der Plattform selbst hat eine positive Entwicklung genommen. Zudem setzt das KI-Unternehmen OpenAI dank einer Kooperationsvereinbarung mit Reddit ebenfalls auf die Inhalte der populären Plattform mit über 82 Millionen täglich aktiven Usern und mehr als 16 Milliarden Posts und Kommentaren sowie über 100.000 aktiven Communities.

Doch andere Player müssen künftig auf aktuelle Reddit-Inhalte verzichten, wenn sie Suchergebnisse ausspielen. Die Suche nach „site:reddit.com“ ergibt bei Bing beispielsweise nur alte Ergebnisse. Microsoft hat bereits bestätigt, dass das Crawling für Bing nicht mehr möglich ist. Ende Juni kündigte Reddit eine Änderung beim Quasi-Standardprotokoll robots.txt an und schrieb:

[…] In the coming weeks, we’ll update our Robots Exclusion Protocol (robots.txt file), which gives high-level instructions about how we do and don’t allow Reddit to be crawled by third parties. Along with our updated robots.txt file, we will continue rate-limiting and/or blocking unknown bots and crawlers from accessing reddit.com. This update shouldn’t impact the vast majority of folks who use and enjoy Reddit. Good faith actors – like researchers and organizations such as the Internet Archive – will continue to have access to Reddit content for non-commercial use […].