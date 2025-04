Perplexity steht Millionen von Usern ohnehin zur Auswahl, doch das Unternehmen möchte die eigenen KI-Funktionen in möglichst viele Nutzungskontexte integrieren, gerade bei Smartphones. Anfang des Jahres wurde in Kooperation mit der Telekom bereits ein neues AI Phone gelauncht, auf dem Perplexitys KI als Grundlage für die Magenta AI fungiert. Aravind Srinivas sieht sich im Wettbewerb mit Google und ist der Meinung, dass der eigene KI-Assistant Gemini nicht nur das Wasser reichen, sondern diesen auch übertreffen kann. Auf Android-Geräten ist der Assistant schon länger verfügbar. Für iOS hat das Unternehmen jüngst einen neuen Voice Assistant gelauncht, der selbst der Apple-eigenen KI Siri Konkurrenz macht.

Zudem können Microsoft User Perplexity seit März 2025 über eine Windows App nutzen. Überhaupt bietet das Unternehmen immer neue Möglichkeiten, von der Integration der Web-Suche bei jeglichen AI Bots wie Claude oder ChatGPT über neue Suchmodi im Stil von Google bis hin zu Echtzeitantworten im Voice Mode und dem Einsatz populärer KI-Modelle wie DeepSeek R1, sogar in unzensierter Version.

Perplexity möchte also im Bereich der Internetsuche, der AI Assistants und nicht zuletzt bei der Auswahl des Browsers als relevante Option auftauchen. Denn mit Comet soll die agentische Suche gefördert werden. Allerdings ist der Browser noch nicht verfügbar. Auf der dedizierten Website können sich Interessierte zwar schon in eine Warteliste eintragen. Doch ein offizielles Startdatum gibt es noch nicht. Im TBPN Podcast sprach Aravind Srinivas jüngst jedoch über die Potentiale, die Comet bieten soll und peilte einen Launch im Mai 2025 an. Darin erklärte er:

[…] I believe you can do a lot of interesting things with memory, where, once you understand the user deeply enough, the user can probably trust you, if you show them relevant sponsored content; as long as it’s super personalized und hyper optimized for that user […].