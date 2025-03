Mithilfe der KI können User in diesem Bereich praktische Hilfe erhalten, sich unterhalten oder einfach Antworten auf Nachfragen bekommen. Wenn du zum Beispiel nach Flohmarktoptionen in Berlin suchst, wie in Metas Beispiel, erhältst du rasch eine Übersicht von der Meta AI.

So kann die Nutzung der Meta AI im Chat aussehen, © Meta

Auf WhatsApp – und bald darauf ebenso im Messenger und auf Instagram für Direct Messages – können User zudem in Gruppen-Chats auf die Meta AI zurückgreifen. Wer dort „@MetaAI“ gefolgt von einem Prompt schreibt, erhält Antworten von der KI. Gerade bei geplanten oder noch zu planenden Gruppenaktivitäten kann das von Vorteil sein.

Außerdem fungiert der AI Bot als eine Art interne und externe Suchmaschine. Das heißt, im Meta-Kosmos können User relevante Inhalte zu ihren Anfragen finden – etwa Reels zu Reisezielen wie Mexiko. Aber auch im Web sucht die KI nach zusätzlichen Informationen.

Immer mehr Meta AI Features für noch mehr Nutzung

Nicht nur im Chat-Kontext kann die Meta AI weiterhelfen. Während die KI in den USA und Kanada bereits auf die User-Daten wie die Location, Reels Views und Familienverhältnisse zugeschnittene Antworten liefert und einen Memory-Modus für Chats bietet, können einige User der Ray-Ban Smart Glasses in Frankreich, Italien, Irland und Spanien auf die KI-Fähigkeiten beim Tragen des Wearables zurückgreifen.

Auch die Ray-Ban Smart Glasses von Meta haben Meta AI Support, © Meta

Auch in der Instagram-Suche unterstützt die Meta AI bereits, ein Test war kürzlich in Deutschland und anderen EU-Ländern schon zu sehen.

© Meta via Canva

Des Weiteren lassen sich mit der Meta AI bereits immersive Erfahrungen schaffen und Inhalte kreieren sowie neuartige Lernszenarien erstellen. Dabei setzt der Konzern auf die Power der eigenen KI-Modelle aus der Llama-Reihe, die jüngst die Marke von einer Milliarde Downloads feierte. Das Modell Llama 4 soll bald kommen und noch mehr Entwickler:innen und User überzeugen. Bei der ersten LlamaCon am 29. April dürfte Meta zentrale Neuerungen vorstellen, vielleicht auch das neue Modell.

Mehr Menschen sollen die Meta AI nutzen und den Konzernumsatz ankurbeln

Mehr User sollen langfristig ebenfalls für die Meta AI generiert werden. Schon jetzt sind es über 700 Millionen aktive pro Monat. Der Launch in der EU dürfte die Zahl deutlich erhöhen. Und Mark Zuckerberg hat die Milliardenmarke für 2025 bereits als Ziel ausgegeben.

Looking ahead, it’s our ambition to make AI products available to more people around the world […],

heißt es auf dem Meta Blog. Das ist kein Wunder, denn Meta möchte sich die eigene Vormachtstellung im Bereich sozialer Medien dazu nutzen, die eigenen AI-Lösungen umfassend in den Nutzungsalltag der User zu integrieren. Das kann sich vielfach rentieren. Zum einen dürfte es die Verweildauer der Nutzer:innen auf WhatsApp, Instagram und Co. erhöhen und die Bindung zu diesen Diensten weiter stärken. Zum anderen denkt Meta bereits an die Monetarisierung der durch die KI geschaffenen Inventare. CFO Susan Li erklärte im Earnings Call zum vierten Quartal 2024:

[…] There will, I think, be pretty clear monetization opportunities here over time including paid recommendations and including a premium offering, but that’s really not where we are focused in terms of the development of Meta AI today […].

Meta möchte also auch AI Leader sein. Doch der späte Start der Meta AI in der EU geht mit dem Wermutstropfen einher, dass die User in den betroffenen Ländern womöglich längst andere KI-Lösungen als erste Wahl etabliert haben. Vor allem ChatGPT, aber auch Gemini, Claude (aus Europa), der Copilot und sogar der Perplexity AI Assistant könnten der Meta AI Konkurrenz machen. Für Meta spricht jedoch, dass die App Family monatlich von über 3,3 Milliarden Menschen genutzt wird. In der EU hatte Instagram im Herbst 2024 knapp 270 Millionen User, 45 Millionen davon in Deutschland. Und da Nutzer:innen oft auf nativ integrierte Dienste zugreifen, dürfte die Meta AI über kurz oder lang durchaus viele Nutzer:innen für sich gewinnen können. Wir sind auf die ersten Optionen gespannt.