Die Answer Tabs erlauben es Nutzer:innen, dediziert nach Videos oder Bildern, nach Lokalitäten oder Jobs, aber auch nach Reisezielen zu suchen. Gerade die Travel-Kategorie ist von Interesse. Denn Perplexity erlaubt dank einer Kooperation mi TripAdvisor und Selfbook auch die native Buchung von Reisen direkt über die KI-Suche. Das erklärt CEO Aravind Srinivas in seinem LinkedIn Post zum neuen Feature. Darin erläutert er zudem, weshalb diese Strukturierung der Suchergebnisse für das Unternehmen so wichtig ist:

[…] Going beyond answering a wall of text and being good at structured answers for verticals with entities like images, videos, cards with built-in commercial transactions is a necessary step for being a daily-usage product and taking on Google.