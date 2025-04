Wenn du dann den Suchreiter für die KI-Antworten von Bings Copilot wählst, erhältst du eine übersichtliche Antwort, ähnlich wie auf Perplexity.

In der Antwortübersicht kannst du dann auf verschiedene weiterführende Optionen zugreifen. Du kannst beispielsweise alle Links anzeigen lassen, um eine große Anzahl der zugrunde liegenden Quellen an einem Ort zu finden. Das könnte Publisher freuen, da diverse Links aufgelistet sind.

Zugleich müssen die User aber auch erst auf die Option tippen – und geben sich womöglich schon mit der Antwort ohne Quelle und Click-Through zufrieden. Unter dieser Antwort sind aber auch einige Quellen für mehr Kontext prominent markiert. Sie können ebenso für Folgeinformationen genutzt werden wie die angeschlossene Suchleiste für Follow-up-Fragen und die zum Thema vorgeschlagenen Fragen.

Besonders interessant dürfte sich für manche User die Funktion zur Einsicht des Reasoning-Vorgangs vom Copilot ausnehmen. Über einen CTA Button mit dem Schriftzug „Siehe Schlussfolgerung“ kannst du dir anzeigen lassen, wie die KI deine Suchanfrage interpretiert und bearbeitet hat. Microsoft erklärt zum neuen Such-Feature:

Copilot Search in Bing is designed to meet you where you’re at in your discovery journey. Maybe you’re looking for a straightforward answer to a question, which then prompts an unexpected idea or thought. Maybe a simple topic leads to a delightful rabbit hole. That’s why we’ve made it easier for you to kickstart your next discovery, find new angles for your search, and unlock the possibilities of where your curiosity can take you […].