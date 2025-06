Restyle ist Metas neues KI-Feature für Kurzvideos. Bis zu zehn Sekunden Video lassen sich kostenlos mit dem Feature bearbeiten – direkt in der Meta AI App und der Edits App.

Mit dem neuen Feature Restyle, jetzt verfügbar in der Meta AI App, auf der Meta.AI Website und in der Edits App, sollen aus durchschnittlichen Clips im Handumdrehen visuelle Hingucker werden – dank generativer KI. Das Feature ist bereits in den USA sowie in mehreren weiteren Ländern ausgerollt. Wir von OnlineMarketing.de konnten Restyle bislang jedoch noch nicht selbst testen – die Funktion scheint aktuell in Deutschland noch nicht verfügbar zu sein.