Eines der großen Ziele von Metas neuer Movie Gen Suite ist, KI-Generierungs-Tools für möglichst alle zugänglich zu machen, um dieser Art der Content-Erstellung zu demokratisieren. Gleichzeitig dürfte der Konzern auf User-Bindung, Plattformoptimierung – sofern Movie Gen künftig in diese eingebunden wird – und Monetarisierungsoptionen schielen. Die neuen Möglichkeiten stellen die Content-Erstellung im Bereich Video und Audio auf einem neuen Level dar. Sie sollen laut Meta aber nicht die kreativen Eigenleistungen und Schöpfungen von Creatorn ersetzen, lediglich unterstützen:

[…] While there are many exciting use cases for these foundation models, it’s important to note that generative AI isn’t a replacement for the work of artists and animators. We’re sharing this research because we believe in the power of this technology to help people express themselves in new ways and to provide opportunities to people who might not otherwise have them. Our hope is that perhaps one day in the future, everyone will have the opportunity to bring their artistic visions to life and create high-definition videos and audio using Movie Gen.